2020-07-25T18:49:32+03:00
Происшествия

Под окнами «ковидной» больницы в Саратове нашли мертвую пациентку

ЧП случилось в переоборудованном Перинатальном центре на Рабочей
Ольга Симонова
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Сегодня днем, 25 июля, под окнами «ковидного» госпиталя в Саратове нашли мертвую женщину.

- ЧП случилось в Перинатальном центре на Рабочей. Со второго этажа упала пациентка, ей около 50 лет, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного Минздрава.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Примечательно, что коронавируса у женщины не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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