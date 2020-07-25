Под окнами «ковидной» больницы в Саратове нашли мертвую пациентку
Сегодня днем, 25 июля, под окнами «ковидного» госпиталя в Саратове нашли мертвую женщину.
- ЧП случилось в Перинатальном центре на Рабочей. Со второго этажа упала пациентка, ей около 50 лет, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного Минздрава.
Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Примечательно, что коронавируса у женщины не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU