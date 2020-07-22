2020-07-21T22:19:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 22 июля 2020 года: ограничения продлены, кинотеатры не откроются

В регионе слишком высокий коэффициент заболеваемости
Екатерина Семенова
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Кинотеатры в Саратовской области пока не откроютсяКинотеатры в Саратовской области пока не откроютсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Саратовской области, по данным оперативного штаба, уровень заболеваемости колеблется на уровне единицы. Так, утром 21 июля стало известно о еще 94 зараженных коронавирусом.

Из них 53 человека в Саратове, девять в Балаковском районе, в других — по четыре и меньше.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Всего в области с начала пандемии заражены оказались 8 443 человека. Сейчас 4 834 уже выздоровели (за последние сутки 88 новых случаев выздоровления). 53 человека скончались от коронавируса. Двое за сутки. Это двое мужчин 70 и 72 лет с тяжелыми хроническими заболеваниями. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также в регионе остается высокий удельный вес больных пневмонией. По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Ольги Кожановой, в Саратовской области он превышает 62%, в то время как по России в среднем — 21%. Сейчас на уровне ведомства, Минздрава и института «Микроб» ведется анализ причин такой ситуации.

А пока заболеваемость не падает, в регионе решено продлить ограничительные меры — до 31 июля. Ольга Кожанова настойчиво рекомендовала гражданам придерживаться масочного режима в транспорте, магазинах и при скоплении людей. В противном случае, могут вновь начаться меры административного воздействия.

Ольга Кожанова призвала носить маски Фото: Александр Уриевский

Ольга Кожанова призвала носить маскиФото: Александр Уриевский

Рейды по турбазам и торговым точкам показали, что граждане игнорируют предписания о социальной дистанции и ношении масок.

В связи с этим пока не будут открыты кинотеатры — при большом скоплении зрителей высок риск заражения.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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