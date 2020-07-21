2020-07-21T20:52:13+03:00
Общество

О масочном режиме, рейдах по турбазам и открытии кинотеатров в Саратовской области

Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова выступила в докладом на заседании Координационного совета по противодействию коронавирусу
Екатерина Семенова
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Турбазы Саратовской области могут наказать за несоблюдение дистанции между отдыхающимиТурбазы Саратовской области могут наказать за несоблюдение дистанции между отдыхающимиФото: Олег УКЛАДОВ
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Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на заседании Координационного совета при правительстве сегодня, 21 июля, в очередной рез призвала граждан соблюдать меры предосторожности.

- Нестабильная ситуация не позволяет снимать ограничительные мероприятия. И мы внесли предложения по продлению их до 31 июля. Это касается проведения массовых публичных, зрелищных и других мероприятий, — отметила она.

Ольга Кожанова заявила о невозможность снять ограничения Фото: Александр Уриевский

Ольга Кожанова заявила о невозможность снять ограниченияФото: Александр Уриевский

Напомним, губернатор Валерий Радаев также сообщил о том, что ограничения продлятся до августа.

Ольга Кожанова подчеркнула, что очень много людей игнорируют предписание о масочном режиме.

- Мы не говорим, что маски надо носить на улице. Но в транспорте, магазинах и общественных местах, где большое скопление граждан. Но так как большая часть населения игнорирует эти рекомендации, то следует вернуться к мерам административного воздействия при посещении мест общего пользования, — отметила она.

Полиция снова может начать проверки масочного режима Фото: Алена КАРНАУХОВА

Полиция снова может начать проверки масочного режимаФото: Алена КАРНАУХОВА

Также Ольга Кожанова рассказала о проведенных рейдах по турбазам Саратова и Энгельсского районов. Оказалось, там немало нарушений: не соблюдается дистанция, нет антисептиков, термометрии, персонал не носит маски и перчатки. Поэтому нарушителям выданы предписания, если их не исполнят, то Роспотребнадзор обратится в прокуратуру для административного воздействия.

Кроме того, сегодня прошел рейд по торговым точкам Саратова. На Сенном рынке были выявлены граждане без масок. Полиция провела с нарушителями беседу.

Что касается возможного открытия кинотеатров, то Ольга Кожанова однозначно заявила, что они не могут пока начать работу. Это связано с тем, что в залах скапливается большое количество людей, и может возникнуть очаг заражения.

- Нужно просто набраться терпения. Но на сегодня снятие с них ограничений не рассматривается, — сказала глава Роспотребнадзора.

А вот школы к учебному году пора начинать готовить. Ольга Кожанова подчеркнула, что учеба будет проходить в новых условиях, с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер: дезинфекции, масочного режима, дистанцирования детей во время уроков и в столовых. В области будет создана рабочая группа для мониторинга ситуации по готовности школ. Председатель правительства Александр Стрелюхин сообщил, что документ о рабочей группе будет подготовлен уже завтра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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