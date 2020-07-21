Режим ограничений в Саратовской области продлен до 31 июля
Сегодня, 21 июля, проходит координационный совет при губернаторе Саратовской области Валерии Радаеве по поводу ситуации с коронавирусом.
- По причине того, что устойчивого снижения уровня заболеваемости пока не наблюдается, принято решение продлить ограничительный режим до 31 июля, — заявил Валерий Радаев.
Также на совете было объявлено, что с села Верхазовка Дергачевского района сняли коронавирусный карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU