Режим ограничений в Саратовской области продлен до 31 июля

21 Июль 2020 2020-07-21T18:21:04+03:00

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Сегодня, 21 июля, проходит координационный совет при губернаторе Саратовской области Валерии Радаеве по поводу ситуации с коронавирусом.

- По причине того, что устойчивого снижения уровня заболеваемости пока не наблюдается, принято решение продлить ограничительный режим до 31 июля, — заявил Валерий Радаев.

Также на совете было объявлено, что с села Верхазовка Дергачевского района сняли коронавирусный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU