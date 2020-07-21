В Саратове двое пенсионеров с сердечно-сосудистыми заболеваниями скончались от коронавируса

В Саратовской области от коронавируса скончались еще два человека.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, оба — пожилого возраста. Одному было 70, другому — 72 года.

У обоих основной диагноз: двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение.

У 70-летнего мужчины из сопутствующих были различные сердечно-сосудистые заболевания, ожирение второй степени, сахарный диабет. Пять суток мужчина провел на аппарате ИВЛ, ему проводили комплексное интенсивное лечение.

Второй мужчина в стационаре находился 24 дня, из них 13 — на ИВЛ. Из сопутствующих заболеваний у него также сердечно-сосудистые заболевания, ожирение первой степени и другое.

- Несмотря на проводимое лечение у больных прогрессировала полиорганная недостаточность, респираторный дистресс синдром, острая дыхательная недостаточность, спасти пациентов не удалось, — отметили в пресс-службе Минздрава.

Таким образом, число смертей от коронавируса в области достигло 53.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.