2020-07-21T19:30:01+03:00
Общество

Саратовская область получит из Москвы три миллиона масок бесплатно

А также 300 тыс. защитных костюмов, очков и респираторов
Екатерина Семенова
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Правительство Москвы передаст медицинским организациям Саратовской области крупную партию средств индивидуальной защиты.

Первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов на Координационном совете 21 июля рассказал, что это 150 тыс. защитных костюмов, 100 тыс. респираторов, три млн масок, 50 тыс. очков. Они поступят в больницы в качестве благотворительной помощи.

Также Станислав Шувалов рассказал об оснащении медорганизаций техникой. С 17 июля в больнице №2 имени Разумовского введен в эксплуатацию современный компьютерный 64-срезовый томограф производства компании General Electric. По словам чиновника, он позволит проводить все необходимые исследования, в первую очередь, легких.

- Не прибавит нам выявления пневмонией? — поинтересовался Валерий Радаев.

- Думаю, объективизирует картину, — ответил Станислав Шувалов.

Ранее на корсовете была поднята тема высокой заболеваемости пневмонией в Саратовской области. Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова отметила, что в регионе удельный вес больных пневмонией из числа зараженных коронавирусом составляет 62,6%, в то время как по России — порядка 21%.

По ее словам, Роспотребнадзор вместе с Минздравом и институтом «Микроб» анализирует ситуацию и рассматривают причины столь высокой заболеваемости пневмонией в области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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