2020-07-17T09:28:50+03:00
Общество

Вторая волна забастовок водителей троллейбусов начались в Саратове

Работники МУПП «Саратовгроэлектротранс» отказываются выходить на линию, руководство отрицает проблему
Екатерина Семенова
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Первая забастовка водителей состоялась в начале июняПервая забастовка водителей состоялась в начале июня
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Утром в Саратове началась вторая волна протестов водителей общественного горэлектротранспорта. Об этом «КП-Саратов» сообщили рабочие МУПП «Саратовгорэлектротранс», в частности, Анастасия Оглоблина, лидер нового профсоюза «Электротранспортник».

Около половины седьмого утра у ворот Кировского троллейбусного депо собрались работники МУПП «Саратовгорэлектротранс». Они отказались выйти на линию в связи с технической неисправность подвижного состава. Такой метод протеста является итальянской забастовкой — когда коллектив предприятия неукоснительно соблюдает все требования и правила, но фактически работа стоит.

Ранее водители троллейбусов уже выражали несогласие с политикой руководства предприятия и требовали отставки генерального директора МУПП СГЭТ Владимира Прохорова. 4 июня они уже объявляли итальянскую забастовку. Но тогда конфликт оказался временно «заморожен», начались совещания, рабочих убеждали выйти на линию, обещав разобраться в ситуации.

Однако, как оказалось, сотрудники не были удовлетворены. Кроме отставки руководства, они просили разобраться с дублирующими маршрутками, которых выходит на линию слишком много, а также увеличения зарплаты.

Водители протестуют против руководства СГЭТ и дублирующих маршруток Фото: Екатерина Семенова

Водители протестуют против руководства СГЭТ и дублирующих маршрутокФото: Екатерина Семенова

- Выяснилось, что за июнь многие работники получили зарплату существенно ниже, чем обычно, сокращение составило порядка шести тыс. рублей. Это нам объяснили урезанием премий, — рассказала Анастасия Оглоблина.

Сейчас средняя зарплата водителей СГЭТ составляет около 18 тыс. рублей, отметила она. Участники акции протеста требуют ее повышения, примерно до 27-30 тыс. рублей.

- Также мы видим, что предприятие идет к банкротству, но не хотим этого, не хотим, чтобы оно закрывалось. Уже прошло пять рабочих групп, но на всех звучат только обещания, никакой конкретики. Власти нас не слушают, наши требования игнорируют, — отметила Анастасия Оглоблина.

Для подкрепления своих слов делом водители отказываются работать. Из Ленинского троллейбусного депо на маршруты Кировского были спешно отправлены четыре машины. По словам источника «КП-Саратов», для этого водителей оторвали от выходного дня или вызвали из отпуска.

Из Ленинского депо были направлены троллейбусы в Кировское Фото: Екатерина Семенова

Из Ленинского депо были направлены троллейбусы в КировскоеФото: Екатерина Семенова

В Кировское троллейбусное депо прибыли представители администрации, областной и городской Дум. Генеральный директор Владимир Прохоров в официальном комментарии, распространенном мэрией, назвал забастовку «провокацией политических группировок». Также он отметил, что на СГЭТ принята новая система оплаты труда «с учетом пожеланий работников».

Кроме того, Владимир Прохоров отрицает то, что количество троллейбусов на линиях заметно сократилось

Примечательно, что группа «Трамваи и троллейбусы «Саратова» в соцсети «ВКонтакте» даже не упомянула о сегодняшнем конфликте. При том, что прошлые забастовки активно освещались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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