Забастовка водителей троллейбусов началась в Саратове
В Саратове началась забастовка водителей троллейбусов.
Как сообщила «КП-Саратов» лидер профсоюза «Электротранспортник» Анастасия Оглоблина, водители Кировского троллейбусного депо отказываются выходить на линию. Причем все делается в рамках закона — водители отказываются работать на неисправных троллейбусах.
Несколько машин не вышло на линию. Для этого в Кировское троллейбусное депо, которое обслуживает такие маршруты как №№1, 2, 2а, 4, 15, 16, были экстренно переброшены машины из Ленинского. По словам источника, некоторых водителей для этого отозвали с выходного дня или из отпуска.
Сейчас на место прибыли представители руководства предприятия и администрации Саратова.
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ИСТОЧНИК KP.RU