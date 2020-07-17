Забастовка водителей троллейбусов началась в Саратове

17 Июль 2020 2020-07-17T09:10:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове началась забастовка водителей троллейбусов.

Как сообщила «КП-Саратов» лидер профсоюза «Электротранспортник» Анастасия Оглоблина, водители Кировского троллейбусного депо отказываются выходить на линию. Причем все делается в рамках закона — водители отказываются работать на неисправных троллейбусах.

Несколько машин не вышло на линию. Для этого в Кировское троллейбусное депо, которое обслуживает такие маршруты как №№1, 2, 2а, 4, 15, 16, были экстренно переброшены машины из Ленинского. По словам источника, некоторых водителей для этого отозвали с выходного дня или из отпуска.

Сейчас на место прибыли представители руководства предприятия и администрации Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU