В мэрии назвали забастовку работников СГЭТ инцидентом

17 Июль 2020 2020-07-17T09:57:21+03:00

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Работники протестуют против низких зарплат и выходов в рейс на неисправных троллейбусах. Об этом стало известно сегодня от представителей профсоюза «Электротранспортник».

Пресс-служба мэрии Саратова распространила комментарий руководства МУПП «СГЭТ» по поводу забастовки, которую объявили сотрудники Кировского депо.

В мэрии назвали происходящее инцидентом, когда «несколько человек заявили о нежелании выйти на маршруты». По словам директора СГЭТ Владимира Прохорова, были приняты меры и из 30 троллейбусов на маршруты вышли 28.

Прохоров назвал требования коллектива по поводу зарплаты и неисправного транспорта «провокацией» и обвинил «политические группировки» в желании остановить работу стратегического предприятия.

- Очередная провокация политических группировок, желающих остановить работу стратегически важного для города предприятия. Факт того, что подобные акции интересны лишь с точки зрения подрыва авторитета власти, подтверждает и присутствие во время инцидента депутатов политической партии КПРФ, хотя финансово-экономическим положением предприятия давно и плотно занимаются представители других фракций, — заявил Прохоров.

По поводу зарплат, против снижения которых протестуют работники, Прохоров сказал, что «с 1 августа на предприятии будет введена новая система оплаты труда работников, которая была разработана после встреч с сотрудниками СГЭТ с учетом их пожеланий».

ИСТОЧНИК KP.RU