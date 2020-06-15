2020-06-14T22:21:39+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 июня 2020 года: заболеваемость вновь растет

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 15 июня 2020 года
Екатерина Семенова
Поделиться:
Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области растетЗаболеваемость коронавирусом в Саратовской области растетФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Саратовской области за последние сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки заболеваемость выросла, для сравнения, на утро 13 июня было известно о 118 новых случаях.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 15 июня.

В регионе «лидирует» по числу зараженных Саратов — здесь 1 445 случаев. Второе место у Балаковского района — 356 случаев, а третье — у Энгельсского — 339 случаев.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

По суточному приросту наш регион занял 14-е место в России.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 4 606 зараженных.

В регионе 4 606 случаев заражения коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В регионе 4 606 случаев заражения коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Саратове»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Два человека погибли в столкновении Ford и Skoda на трассе в Саратовской области
На Волге перевернулась лодка с четырьмя пьяными мужчинами
В Саратове провалился уложенный неделю назад асфальт
В Балакове четыре дня ищут пенсионера в сланцах
Жители домов по улице Орджоникидзе остались без воды до понедельника
У 4-й горбольницы Саратова автомобиль сбил женщину на переходе
Прекращены поиски 81-летней женщины в Энгельсе
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области
Саратовская область вновь заняла 14-е место в России по заболеваемости коронавирусом
Женщина дала мошенникам данные своих карт и лишилась 656 тыс. рублей
Бывший ректор СГУ Дмитрий Трубецков отмечает день рождения
Спасатели в Саратове эвакуировали с острова 15 отдыхающих
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 14 июня 2020 года: 126 новых случаев
Депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова отмечает день рождения
Водитель «Калины» погиб в селе Куриловка
Град уничтожил урожай в районах Саратовской области
В Саратовской области ожидаются грозы и ливни
В Ртищевском районе ураганный ветер повалил дерево на дом с детьми
Саратовский музыкант ответил Урганту на идею отправить Ефремова в Саратов
В Саратове волонтерами Конституции решили стать 378 человек
В Энгельсе ищут ушедшую из дома пенсионерку в голубом цветастом халате
Саратовцев предупреждают о сильном ветре, грозах и ливнях
Подросток с особенностями развития выпал из окна в Энгельсе
В Саратове телефонный мошенник облапошил 80-летнего старика
Резкое торможение привело к падению пенсионера в балаковском троллейбусе
За два дня в центре Саратова сотрудники ГИБДД заметили 63 нарушения
Переходившая дорогу пенсионерка попала под колеса иномарки в Саратове
В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек