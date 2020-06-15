Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 июня 2020 года: заболеваемость вновь растет
В Саратовской области за последние сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки заболеваемость выросла, для сравнения, на утро 13 июня было известно о 118 новых случаях.
Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 15 июня.
В регионе «лидирует» по числу зараженных Саратов — здесь 1 445 случаев. Второе место у Балаковского района — 356 случаев, а третье — у Энгельсского — 339 случаев.
Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова
По суточному приросту наш регион занял 14-е место в России.
Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 4 606 зараженных.
В регионе 4 606 случаев заражения коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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