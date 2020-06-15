Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 июня 2020 года: заболеваемость вновь растет

В Саратовской области за последние сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки заболеваемость выросла, для сравнения, на утро 13 июня было известно о 118 новых случаях.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 15 июня.

В регионе «лидирует» по числу зараженных Саратов — здесь 1 445 случаев. Второе место у Балаковского района — 356 случаев, а третье — у Энгельсского — 339 случаев.

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

По суточному приросту наш регион занял 14-е место в России.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 4 606 зараженных.

В регионе 4 606 случаев заражения коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.