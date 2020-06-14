Саратовская область вновь заняла 14-е место в России по заболеваемости коронавирусом

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:15:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральный штаб подтвердил данные регионального оперштаба по число заразившихся коронавирусом на утро 14 июня.

Напомним, за сутки было выявлено еще 126 случаев заражения. Это 14-е место по России по суточному приросту. Примечательно, что Саратовская область держится на этой позиции уже несколько дней.

Всего по стране за сутки подтверждено 8 835 случаев заражения. Из них 2 194 — в Москве и Московской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU