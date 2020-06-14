Саратовская область вновь заняла 14-е место в России по заболеваемости коронавирусом
Федеральный штаб подтвердил данные регионального оперштаба по число заразившихся коронавирусом на утро 14 июня.
Напомним, за сутки было выявлено еще 126 случаев заражения. Это 14-е место по России по суточному приросту. Примечательно, что Саратовская область держится на этой позиции уже несколько дней.
Всего по стране за сутки подтверждено 8 835 случаев заражения. Из них 2 194 — в Москве и Московской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU