2020-06-13T09:23:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 13 июня 2020 года: еще 118 случаев

Общее число зараженных составило 4 480 человек
Ольга Симонова
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Сегодня, 13 июня, стало известно о 118 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.

По данным регионального оперативного штаба, общее число зараженных составило 4 480 человек. Из них выздоровели 2 014 человек, только за сутки — 34.

Новые случаи распределились по региону так:

Саратов — 54,

Балаковский район — 12,

Энгельсский — 7,

Александрово-Гайский — 6,

Марксовский — 5,

Вольский, Дергачевский и Самойловский — по 4,

Федоровский — 3,

Ершовский, Новоузенский и Татищевский — по 2,

Балашовский, Балтайский, Духовницкий, Ивантеевский, Краснокутский, Краснопартизанский, Перелюбский, Петровский, Питерский, Ровенский, Ртищевский, Советский и Хвалынский — по 1.

Карта распространения коронавируса по Саратовской области

Карта распространения коронавируса по Саратовской области

Больше всего среди заболевших — 88 — с неустановленным источником заражения, 29 контактных и один прибыл с другой территории.

По течению болезни распределение такое: 63 — с пневмонией, 39 — с признаками ОРВИ, бессимптомное течение наблюдается у 16 заболевших.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 4;

- 15-17 лет - 1;

- 20-29 лет – 7;

- 30-39 лет – 20;

- 40-49 лет – 20;

- 50-59 лет – 22;

- старше 60 – 44.

Всех зараженных наблюдают врачи. Круг контактных лиц опередили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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