Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 13 июня 2020 года: еще 118 случаев
Сегодня, 13 июня, стало известно о 118 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.
По данным регионального оперативного штаба, общее число зараженных составило 4 480 человек. Из них выздоровели 2 014 человек, только за сутки — 34.
Новые случаи распределились по региону так:
Саратов — 54,
Балаковский район — 12,
Энгельсский — 7,
Александрово-Гайский — 6,
Марксовский — 5,
Вольский, Дергачевский и Самойловский — по 4,
Федоровский — 3,
Ершовский, Новоузенский и Татищевский — по 2,
Балашовский, Балтайский, Духовницкий, Ивантеевский, Краснокутский, Краснопартизанский, Перелюбский, Петровский, Питерский, Ровенский, Ртищевский, Советский и Хвалынский — по 1.
Карта распространения коронавируса по Саратовской области
Больше всего среди заболевших — 88 — с неустановленным источником заражения, 29 контактных и один прибыл с другой территории.
По течению болезни распределение такое: 63 — с пневмонией, 39 — с признаками ОРВИ, бессимптомное течение наблюдается у 16 заболевших.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 4;
- 15-17 лет - 1;
- 20-29 лет – 7;
- 30-39 лет – 20;
- 40-49 лет – 20;
- 50-59 лет – 22;
- старше 60 – 44.
Всех зараженных наблюдают врачи. Круг контактных лиц опередили.
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ИСТОЧНИК KP.RU