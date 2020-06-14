Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 14 июня 2020 года: 126 новых случаев

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:21:57+03:00

Коронавирус подтвержден у 126 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У 73 из них — пневмония

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В Саратовской области коронавирус подтвержден у еще 126 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество заразившихся достигло 4 606 человек.

Распределение новых случаев по территориям:

- Саратов — 33 человека,

- Балаковский район — 20 человек,

- Энгельсский район — 13 человек,

- Краснопартизанской район — 10 человек,

- Балашовский район — 9 человек,

- Федоровский район — 4 человека,

- Аркадакский район — 3 человека,

- Марксовский район — 3 человека,

- Ртищевский район — 3 человека,

- Александрово-Гайский район — 2 человека,

- Базарно-Карабулакский район — 2 человека,

- Балтайский район — 2 человека,

- Краснокутский район — 2 человека,

- Ровенский район — 2 человека,

- Самойловский район — 2 человека,

- Саратовский район — 2 человека,

- Татищевский район — 2 человека,

- Турковский район — 2 человека,

- Дергачевский район — 1 человек,

- Ивантеевский район — 1 человек,

- Красноармейский район — 1 человек,

- Новобурасский район — 1 человек,

- Озинский район — 1 человек,

- Перелюбский район — 1 человек,

- Петровский район — 1 человек,

- Пугачевский район — 1 человек,

- Романовский район — 1 человек,

- Хвалынский район — 1 человек.

У большинства заразившихся, 83 человек, установить источник не удалось. 42 — контактные, один приехал с другой территории.

У 73 зараженных выявлена пневмония, у 31 — ОРВИ, у 22 болезнь протекает бессимптомно.

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ИСТОЧНИК KP.RU