Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 14 июня 2020 года: 126 новых случаев
В Саратовской области коронавирус подтвержден у еще 126 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество заразившихся достигло 4 606 человек.
Распределение новых случаев по территориям:
- Саратов — 33 человека,
- Балаковский район — 20 человек,
- Энгельсский район — 13 человек,
- Краснопартизанской район — 10 человек,
- Балашовский район — 9 человек,
- Федоровский район — 4 человека,
- Аркадакский район — 3 человека,
- Марксовский район — 3 человека,
- Ртищевский район — 3 человека,
- Александрово-Гайский район — 2 человека,
- Базарно-Карабулакский район — 2 человека,
- Балтайский район — 2 человека,
- Краснокутский район — 2 человека,
- Ровенский район — 2 человека,
- Самойловский район — 2 человека,
- Саратовский район — 2 человека,
- Татищевский район — 2 человека,
- Турковский район — 2 человека,
- Дергачевский район — 1 человек,
- Ивантеевский район — 1 человек,
- Красноармейский район — 1 человек,
- Новобурасский район — 1 человек,
- Озинский район — 1 человек,
- Перелюбский район — 1 человек,
- Петровский район — 1 человек,
- Пугачевский район — 1 человек,
- Романовский район — 1 человек,
- Хвалынский район — 1 человек.
У большинства заразившихся, 83 человек, установить источник не удалось. 42 — контактные, один приехал с другой территории.
У 73 зараженных выявлена пневмония, у 31 — ОРВИ, у 22 болезнь протекает бессимптомно.
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ИСТОЧНИК KP.RU