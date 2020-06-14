2020-06-14T12:39:17+03:00
Общество

Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области

В Саратове 1 445 заразившихся
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
Поделиться:
Карта распространения коронавируса по районам Саратовской областиКарта распространения коронавируса по районам Саратовской областиФото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

1 445 заразившихся коронавирусом в Саратове. Именно столько жителей города были признаны носителями COVID-19 с начала пандемии.

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области. Лидирует Саратов. На втором месте Балаковский район — 356 заразившихся. На третьем — Энгельсский с 339 случаев.

Всего в регионе на утро 14 июня известно о 4 606 случаях заболевания.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прекращены поиски 81-летней женщины в Энгельсе
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области
Саратовская область вновь заняла 14-е место в России по заболеваемости коронавирусом
Женщина дала мошенникам данные своих карт и лишилась 656 тыс. рублей
Бывший ректор СГУ Дмитрий Трубецков отмечает день рождения
Спасатели эвакуировали с острова 15 отдыхающих
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 14 июня 2020 года: 126 новых случаев
Депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова отмечает день рождения
Водитель «Калины» погиб в селе Куриловка
Град уничтожил урожай в районах Саратовской области
В Саратовской области ожидаются грозы и ливни
В Ртищевском районе ураганный ветер повалил дерево на дом с детьми
Саратовский музыкант ответил Урганту на идею отправить Ефремова в Саратов
В Саратове волонтерами Конституции решили стать 378 человек
В Энгельсе ищут ушедшую из дома пенсионерку в голубом цветастом халате
Саратовцев предупреждают о сильном ветре, грозах и ливнях
Подросток с особенностями развития выпал из окна в Энгельсе
В Саратове телефонный мошенник облапошил 80-летнего старика
Резкое торможение привело к падению пенсионера в балаковском троллейбусе
За два дня в центре Саратова сотрудники ГИБДД заметили 63 нарушения
Переходившая дорогу пенсионерка попала под колеса иномарки в Саратове
В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек