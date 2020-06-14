Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области
1 445 заразившихся коронавирусом в Саратове. Именно столько жителей города были признаны носителями COVID-19 с начала пандемии.
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области. Лидирует Саратов. На втором месте Балаковский район — 356 заразившихся. На третьем — Энгельсский с 339 случаев.
Всего в регионе на утро 14 июня известно о 4 606 случаях заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU