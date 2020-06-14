Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:39:17+03:00

Изменить размер текста: A A

1 445 заразившихся коронавирусом в Саратове. Именно столько жителей города были признаны носителями COVID-19 с начала пандемии.

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области. Лидирует Саратов. На втором месте Балаковский район — 356 заразившихся. На третьем — Энгельсский с 339 случаев.

Всего в регионе на утро 14 июня известно о 4 606 случаях заболевания.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU