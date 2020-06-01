Коронавирус в Саратове, последние новости на 1 июня 2020 года: вспышка заболевания в интернате

В Саратовской области последний день весны ознаменовался резким скачком числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба на утро 31 мая, зарегистрировано сразу 142 новых случая.

При этом большая часть, 101 случай, произошел в Базарно-Карабулакском районе, в психоневрологическом интернате. Это вывело наш регион на восьмое место в России по темпу прироста за сутки.

В общей сложности в регионе теперь насчитывается 3 078 случаев.

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 1 июня 2020 года.

В регионе с начала пандемии выздоровело 1 158 человек. За сутки — пятеро.

Завтра, несмотря на продолжение режима самоизоляции, в Саратове начинаются опрессовки.

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