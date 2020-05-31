Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.
Напомним, на утро 31 мая зафиксирован всплеск заболеваемости в Базарно-Карабулакском районе. Из-за очага инфекции в Адоевщинском ПНИ — там сразу выявлен 101 носитель — в районе теперь насчитывается 132 зараженных.
В Саратове на утро воскресенья стало известно о 19 заболевших (799 человек всего).
Шесть человек в Энгельсском районе, по два в Балашовском, Балаковском, Краснокутском, Марксовском и Новобурасском районах и по одному приходится на Алгайский, Вольский, Дергачевский, Петровский, Ртищевский районы, а также поселок Светлый.
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ИСТОЧНИК KP.RU