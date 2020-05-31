2020-05-31T11:35:50+03:00
Общество

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области

Резкий всплеск в Базарно-Карабулакском районе
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
Поделиться:
Карта распространения коронавируса в Саратовской областиКарта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.

Напомним, на утро 31 мая зафиксирован всплеск заболеваемости в Базарно-Карабулакском районе. Из-за очага инфекции в Адоевщинском ПНИ — там сразу выявлен 101 носитель — в районе теперь насчитывается 132 зараженных.

В Саратове на утро воскресенья стало известно о 19 заболевших (799 человек всего).

Шесть человек в Энгельсском районе, по два в Балашовском, Балаковском, Краснокутском, Марксовском и Новобурасском районах и по одному приходится на Алгайский, Вольский, Дергачевский, Петровский, Ртищевский районы, а также поселок Светлый.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове девушка лишилась денег, поверив мужчине
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
В Саратове обанкротили бывшего депутата гордумы
Энергетики на сутки закрыли движение по улице Чернышевского
Саратовская область заняла восьмое место в России по приросту заразившихся коронавирусом
В Саратове начинаются опрессовки, несмотря на продолжение самоизоляции
Три человека погибли в столкновении «Гранты» с МАЗом под Саратовом
На трассе под Саратовом сгорела «Лада» с водителем и пассажиром
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 31 мая 2020 года: резкий скачок заболевания
Последний день весны в Саратове пройдет с сильным ветром
Четыре человека пострадали во врезавшемся в столб Chevrolet в Саратове
В Саратове мотоциклист сбил на тротуаре женщину
Водитель Renault попал в больницу после съезда в кювет под Саратовом
Пассажиров трамваев и троллейбусов в Саратове собираются обязать оплачивать проезд при входе
Мэр Саратова планирует связать Заводской и Ленинский районы велосипедным маршрутом
Володин пообещал найти 500 млн рублей на оборудование для инфекционного центра в Саратове
Саратовцев предупреждают о шквалистом ветре, ливнях и грозе в воскресенье
Женщину и ребенка эвакуировали из горящей двухэтажки в Ртищеве
В Саратове рецидивист избил сельчанина и отобрал телефон с 23 тыс. рублей
В Саратове под окнами девятиэтажки нашли погибшего мужчину
Депутат ГД Панков поручил оказать помощь жительнице Балаково Татьяне Яшкиной
Волейболистка Свистина: В балаковском клубе мне назвали такую сумму контракта, что моя русская душа развернулась
В Саратове мужчина лишился денег, побывав в незнакомой компании
Народный артист России Евгений Бикташев отмечает день рождения