Саратовская область заняла восьмое место в России по приросту заразившихся коронавирусом
За сутки в регионе подтверждено 142 случая
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Федеральный оперштаб подтвердил данные по Саратовской области о 142 случаях заражения на утро 31 мая.
Таким образом область заняла восьмое место в России по приросту заболевших.
Лидирует Москва — 2 595 случаев и Московская область — 757 случаев.
Всего по стране зарегистрировано за сутки 9 268 заразившихся.
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ИСТОЧНИК KP.RU