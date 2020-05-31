Саратовская область заняла восьмое место в России по приросту заразившихся коронавирусом

31 Май 2020 2020-05-31T10:42:12+03:00

За сутки в регионе подтверждено 142 случая

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Федеральный оперштаб подтвердил данные по Саратовской области о 142 случаях заражения на утро 31 мая.

Таким образом область заняла восьмое место в России по приросту заболевших.

Лидирует Москва — 2 595 случаев и Московская область — 757 случаев.

Всего по стране зарегистрировано за сутки 9 268 заразившихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU