Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 31 мая 2020 года: резкий скачок заболевания
В Саратовской области — вспышка заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на утро 31 мая стало известно о 142 зараженных.
Общее количество заболевших составляет 3 078 человек. Выздоровел с начала эпидемии 1 158 человек, за сутки — пятеро.
В Базарно-Карабулакском районе самое большое количество подтверждённых диагнозов — 101, выявлены в ходе массового обследования сотрудников и проживающих ПНИ в связи с заболеванием одного из сотрудников, у 82 из них заболевание протекает в бессимптомный форме. Распределение остальных новых случаев по территории области: Саратов — 19, Энгельсский — 6, Балашовский, Балаковский, Краснокутский, Марксовский и Новобурасский районы — по двое, Александрово-Гайский, Вольский, Дергачевский, Петровский, Ртищевский и пос. Светлый — по одному.
Среди заболевших 105 контактных лиц, 37 — с неустановленным источником заражения.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 13, с признаками ОРВИ — 45, с бессимптомным течением — 84.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет — 5;
- 15-17 лет — 1;
- 18-19 лет — 2;
- 20-29 лет — 12;
- 30-39 лет — 32;
- 40-49 лет — 26;
- 50-59 лет — 23;
- старше 60 — 41.
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ИСТОЧНИК KP.RU