Анастасия Халиуллина: Во время коронавируса на пару дней у меня пропали обоняние и вкус

Саратовская биатлонистка, чемпионка мира Анастасия Халиуллина рассказала, как она болеет коронавирусом.

Пост о течении болезни она выложила на своей странице в Instagram.

- Как всем известно, мы были на соревнованиях в Австрии, когда все это только начиналось. Я летела домой через Москву, мне пришлось долгое время находиться в аэропорту. Как мне кажется, там я и подхватила вирус.

Дома спустя несколько дней у меня вечерами началась подниматься температура до 37-37.1 градусов, была слабость и головная боль, позже появился насморк. В целом почти ничем не отличалось от обычной простуды. В моем случае была только одна странность — на пару дней у меня почти полностью пропали обоняние и вкус.

«В моем случае была только одна странность — на пару дней у меня почти полностью пропали обоняние и вкус» — рассказала спортсменка. Фото со страницы Анастасии Халиуллиной в Instagram

Я сообщала о своем самочувствии в поликлинику, но врачи приходили на минуту и убегали как от чумы, тем временем заведующая пыталась всеми силами отправить меня в больничку, чтобы ответственность была уже не на них, как видите, у нее получилось, — сообщила Анастасия Халиуллина.

Она также рассказала, что пока ждала результаты, ее самочувствие улучшилось, температура спала. Однако одним вечером ее отправили в больницу, не дожидаясь положительных анализов.

- Более того, у врача, который за мной наблюдает, также не оказалось их. На мои звонки мне хамовато отвечали, на мои вопросы о результатах, можно сказать, посылали, на вопросы на каком основании нас сюда положили, получала невнятные ответы.

Первый анализ оказался «сомнительным», больше никаких объяснений.

Второй, который взяли уже в больнице, был положительным, — поделилась историей чемпионка мира по биатлону среди юниоров.

По словам Халиуллиной, без симптомов ее изолировали на две недели, хотя, подчеркивает она, многих больных в легкой форме оставляют дома.

Сейчас, как отмечает спортсменка, ее уже не лечат, оставили противовирусное и хлоргексидин. Пока что она ждет результатов анализов. Если они окажутся отрицательными, то ее выпишут из больницы.

Сейчас биатлонистка ждет отрицательных результатов анализов для выписки из больницы. Фото со страницы Анастасии Халиуллиной в Instagram

Напомним, Анастасия Халиуллина стала второй заболевшой коронавирусом в Саратовской области. Сейчас в регионе зарегистрировано 25 зараженных, из них двое скончались: один от онкологии, второй от сердечно-сосудистого заболевания, еще одна — выздоровела.

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