В Саратове выписали первую выздоровевшую после коронавируса женщину
В Саратове выписали первую пациентку, переболевшую коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперштабе по коронавирусу, женщина чувствует себя хорошо. Ее близких — мужа и двоих детей — у которых не подтвердили инфекцию, отпустили еще вчера.
Таким образом, сейчас в Саратове из общего числа лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в больницах остаются лишь трое. Их самочувствие удовлетворительное.
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ИСТОЧНИК KP.RU