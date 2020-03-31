В Саратове выписали первую выздоровевшую после коронавируса женщину

31 Март 2020 2020-03-31T16:14:24+03:00

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В Саратове выписали первую пациентку, переболевшую коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперштабе по коронавирусу, женщина чувствует себя хорошо. Ее близких — мужа и двоих детей — у которых не подтвердили инфекцию, отпустили еще вчера.

Таким образом, сейчас в Саратове из общего числа лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в больницах остаются лишь трое. Их самочувствие удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU