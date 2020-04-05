2020-04-04T21:14:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 5 апреля 2020: умер второй пациент с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 5 апреля 2020 года
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В Саратовской области количество заразившихся коронавирусом не вырослоВ Саратовской области количество заразившихся коронавирусом не вырослоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Саратовской области по данным оперативного штаба на 5 апреля, количество заразившихся коронавирусом не изменилось – по-прежнему сообщается о 19 случаях, подтвержденных лабораторно.

Однако, как стало известно вечером 4 апреля, скончался еще один человек, у которого был диагностирован COVID-19.

Министр здравоохранения Наталья Мазина официально подтвердила смерть 76-летнего мужчины. Оказалось, что он умер еще 3 апреля после повторного инфаркта миокарда.

По словам министра, он был госпитализирован с тяжелой сердечно-сосудистой патологией. При этом впоследствии выяснилось, что в клинике мужчина вступал в контакт с носителем коронавируса. У него были взяты пробы и инфекция подтвердилась. При этом симптомов у пациента не было.

Наталья Мазина заявила, что причиной смерти пенсионера стала тяжелая сердечно-сосудистая патология Фото: Александр Уриевский

Наталья Мазина заявила, что причиной смерти пенсионера стала тяжелая сердечно-сосудистая патологияФото: Александр Уриевский

- Несмотря на оказываемую в полном объеме медицинскую помощь, к сожалению, в связи с тяжестью основного заболевания мужчина скончался. Причиной смерти явился именно инфаркт миокарда, – подчеркнула Наталья Мазина.

Также она сообщила, что все контактные лица и медперсонал проходят обследование.

Кроме того, 4 апреля состоялся брифинг оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Саратовской области. Председатель правительства Александр Стрелюхин напомнил, что режим нерабочих дней продлится до 1 мая. При этом внесен ряд изменения в постановление правительства об ограничительных мерах.

Александр Стрелюхин рассказал о нововведениях в ограничительных мероприятиях Фото: Александр Уриевский

Александр Стрелюхин рассказал о нововведениях в ограничительных мероприятияхФото: Александр Уриевский

Это разрешение на поездки на дачу, посещение похорон. Кроме того, появился список из системообразующих предприятий, которые так же смогут продолжать работу. В число разрешенных видов деятельности вошли, в частности, автомойки, СТО, магазины по продаже запчастей и сельхозтехники.

Однако есть и запреты. Например, решается вопрос об ограничении массовых мероприятий на Пасху. Также отложена отправка новобранцев в армию – до 20 апреля.

А вот празднования Дня Победы ограничения могут и не коснутся. По крайне мере, сейчас такой вопрос не стоит.

Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова напомнила также, что с 1 апреля ужесточены штрафы для нарушителей санитарно-эпидемиологических норм. Частным лицам грозит до 40 тыс. рублей, а организациям – до полумиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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