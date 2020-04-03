Наталья Мазина выразила соболезнования родственникам первого умершего пациента с коронавирусом в Саратове

3 Апр 2020 2020-04-03T18:00:07+03:00

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Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина прокомментировала случай с первым умершим пациентом с коронавирусом в Саратове.

Как сообщает официальный канал оперативного штаба по коронавирусу, причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание.

- Пациент пожилого возраста длительное время страдал тяжелым онкологическим заболеванием. 22 марта текущего года он был доставлен по поводу сосудистой катастрофы в одну из городских больниц Саратова.

В процессе оказания ему неотложной медицинской помощи выяснилось, что у другого пациента, находившегося в этом же отделении, была диагностирована новая коронавирусная инфекция COVID-19. В лечебном учреждении были о предприняты все меры по предотвращению распространения инфекции, все помещения были немедленно продезинфицированы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Заболевший пациент с выполнением всех необходимых санитарно-эпидемиологических условий незамедлительно был переведен в профильный инфекционный стационар другой городской больницы, в настоящее время являющейся одним из базовых учреждений региона для лечения коронавирусной инфекции.

Все контактные пациенты были обследованы. Следует отметить, что результаты тестов на COVID-19 у всех были получены отрицательные.

В связи с паллиативным состоянием больного и отсутствием у него признаков инфекционного процесса, было принято совместное решение врачей и родственников пациента о его переводе на амбулаторное наблюдение для оказания помощи в домашних условиях. Медицинская помощь на дому была организована медработниками поликлиники по месту жительства, которые также проинформировали родственников и близких о необходимости соблюдения ими ограничительных мероприятий в рамках санитарно-эпидемиологического режима при контакте с данным пациентом.

К сожалению, в связи с тяжестью основного заболевания мужчина скончался. Подтверждение положительного анализа на коронавирус у пациента было получено накануне его смерти. Находившаяся рядом с ним родственница изолирована как контактное лицо и находится под медицинским наблюдением.

Мы приносим искренние соболезнования родным в связи с кончиной близкого человека, – заявила министр.

ИСТОЧНИК KP.RU