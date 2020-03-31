Режим самоизоляции в Саратове: Стало известно, как будут выглядеть пропуска для жителей Саратовской области

31 Март 2020 2020-03-31T21:48:21+03:00

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Правительство Саратовской области опубликовало постановление, которым утверждена форма пропусков для жителей.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Саратов», с 31 марта в регионе вводится пропускной режим. То есть нарушать режим самоизоляции допускается только по крайней необходимости: например, срочный визит к врачу в случае угрозы жизни и здоровью, поход за продуктами, предметами первой надобности, лекарствами, выгул собаки и ряд других.

Однако ряд граждан продолжает ходить на работу, так как их деятельность относится к числу тех, что указом закрепил Президент России Владимир Путин, как разрешенную на время ограничительных мер.

Сегодня на заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин сообщил о введении пропускного режима и заявил, что проверки начнутся со 2 апреля. За этот период руководители организаций обязаны получить соответствующий пропуск и утвердить его в администрации или профильном министерстве.

Также обнародована форма пропусков, в них нет фотографии. Поэтому пропуск будет действителен при предъявлении паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU