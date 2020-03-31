Передвижение по Саратову на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

31 Март 2020 2020-03-31T15:38:40+03:00

Пока что поездки по городу в период самоизоляции не запрещены

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня, 31 марта, в Саратовской области ввели жесткий режим самоизоляции.

Правила стали куда строже, начиная от соблюдения дистанции в 1,5 метра друг от друга, заканчивая прогулками в радиусе 100 метров около своего дома.

Остается актуальным вопрос: возможно ли передвижение по Саратову на машине в период самоизоляции?

Объясняем: отправиться в ближайший ларек за хлебом или в супермаркет на другом конце города можно, но не должно быть ситуации, когда вы находитесь в одном месте, а машина стоит за несколько километров от вас. Припарковали свой транспорт рядом — нарушения нет.

Абсолютно не воспрещается ездить на работу на своем транспорте, если вы заняты в организации, которой разрешена деятельность.

В ГИБДД по Саратовской области уточнили, что никаких ограничений по межгородским поездкам нет. То есть, если вы работаете в областном центре, а живете в Энгельсе, добираться можно спокойно. Есть и другие причины для беспрепятственного проезда: срочно нужна помощь врачей, возникла иная прямая угроза жизни и здоровью.

С теми, кто собрался поехать к родственникам поесть шашлыков или на отдых вдали от города, проведут разъяснительную беседу. Соблюдение требований постановление правительства обязательно для всех.

Кроме того, для роста сознательности по городу уже начали ездить патрульные машины и через громкоговорители предупреждать граждан о соблюдении режима самоизоляции.

- Внимание всем! В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции каждому необходимо соблюдать режим самоизоляции. Помните — от вас зависит здоровье и ваших близких. Соблюдайте рекомендации медиков, не выходите из дома без крайней необходимости. Ваше ответственное поведение жизненно важно. Соблюдайте эти правила, чтобы сохранить здоровье и остановить распространение коронавируса! — таков текст обращения.

Ранее в СМИ сообщалось о некоем «внутреннем распоряжении» ГИБДД РФ о том, что за мелкие нарушения водителей не будут лишний раз останавливать. Риск заражения должен быть снижен за счет меньшего общения между полицейским и водителем. Подтверждения этой информации в ГИБДД не давали.

ИСТОЧНИК KP.RU