Ржавая и пенится: Жители Энгельса продолжают сообщать о плохой воде
Жители Энгельса Саратовской области не согласились с выводами специалистов Роспотребнадзора о чистой питьевой воде.
После публикации официального заявления Роспотребнадзора, что «вода соответствует гигиеническим нормативам» уже с 14 марта, в редакцию «КП-Саратов» обратились жители Энгельса.
- Вода по-прежнему плохая, по два фильтра за неделю меняем, хотя каждый рассчитан на два месяца. В некоторых домах вообще течет рыжая или с осадками не понятных хлопьев. Нам прислали отписку, что все в пределах нормы, потому что половодье, но эта ситуация была и в зимнее время, когда Волга была во льду, — рассказала жительница дома в Летном городке.
Вода в Летном городке имеет желтый оттенок
Опрос, проведенный среди жителей на разных улицах выявил, что в подавляющем большинстве вода осталась желтая, выпадает осадок. Такое происходит на улицах: Полтавская, Золотовская, Республики, Саратовская, Тельмана, Студенческая, Ломоносова, Степная и в поселке Приволжский.
- Вода желтая, керамика вся желтая, мою каждые три дня. Краны в налете. При наличии фильтров на дне чайника скапливается налет. Кожа у детей шелушится, — рассказала жительница поселка Приволжский.
По словам других горожан, фильтры действительно очень быстро портятся.
Фильтры быстро выходят из строя
Жители улицы Маршала Василевского разошлись во мнениях: у кого-то вода стала чище, у других — нет.
- Я в ванну наливала в воскресенье — ржавая и притом пенилась. Маршала Василевского, 57, — написала жительница дома.
Лишь те, кто живут на улице Колотилова, заявили, что у них ситуация с водой улучшилась.
В доме на Ломоносова из крана течет грязная вода
Жительница частного сектора на улице Комсомольская обратилась в местный «Водоканал».
- Две недели назад приезжали с лаборатории «Водоканала», взяли пробу. Вчера позвонила, узнала, что по результатам мутность повышена. На руки результат категорически отказались выдавать, про перерасчет никто ничего в «Водоканале» не знает, — рассказала она.
По словам женщины, дом в очередь на промывку труб поставили только после ее сообщения, что вода мутная. Однако точной даты не назначили.
Также в администрации главы района Дмитрия Тепина ей затруднились ответить относительно перерасчета за грязную воду. Хотя ранее на встрече с директором МУП «Энгельс-Водоканал» Александром Ковалеровым заверили, что в случае сильной мутности плату за воду пересчитают.
Напомним, ранее горожане обращались в СМИ и писали открытые письма губернатору Валерию Радаеву и председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с требованием исправить ситуацию.
КСТАТИ
Как раз накануне губернатор Валерий Радаев поручил чиновникам мониторить соцсети и оперативно отвечать на жалобы горожан.
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ИСТОЧНИК KP.RU