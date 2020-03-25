2020-03-25T09:56:25+03:00
Общество

Роспотребнадзор: Вода в Энгельсе соответствует нормативам

Специалисты ведомства не нашли загрязнений
Екатерина Семенова
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Специалисты уверяют, что вода в Энгельсе стала чистойСпециалисты уверяют, что вода в Энгельсе стала чистойФото: Екатерина Семенова
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С 14 марта питьевая вода в Энгельсе соответствует гигиеническим нормативам.

К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора и официально сообщили об этом «КП-Саратов».

Напомним, ранее жители Энгельса неоднократно сообщали о загрязнении воды. По словам горожан, из кранов течет желтая или коричневая жидкость с неприятным запахом, которая оставляет осадок и окрашивает емкости в бурый цвет.

12 марта в Энгельсе прошло совещание, на котором МУП «Энгельс-Водоканал» и управляющим компаниям были даны поручения исправить ситуацию.

Роспотребнадзор усилил мониторинг и ежедневно брал пробы воды как при подаче в разводящую сеть, так и в ней самой.

- По результатам проводимого мониторинга качества питьевой воды установлено, что с 14 марта 2020 года пробы питьевой воды на подаче в разводящую сеть после ВОС МУП «Энгельс-Водоканал», а также в разводящей сети Энгельса соответствуют гигиеническим нормативам, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Скриншот с сайта Роспотребнадзора по Саратовской области

Скриншот с сайта Роспотребнадзора по Саратовской области

При этом отмечается, что мониторинг будет продолжен.

Тем не менее после указанной даты 14 марта жители Энгельса продолжали жаловаться на плохую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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