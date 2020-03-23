Жители Энгельса пожаловались на грязь вместо воды из крана
Сегодня, 23 марта, пользовательница соцсети «ВКонтакте» Виктория Хаджимуратова пожаловалась в паблике «Энгельс Онлайн» на воду из крана, которая вместо привычного прозрачного цвета почему-то болотная.
- Ещё ни разу не видела настолько грязной воды! А что дальше? Может, просто с унитаза воду черпать? — возмутилась она.
В доказательство своих слов гражданка опубликовала снимок набранной ванны.
- У меня такая же вода сейчас идет в связи со вчерашним отключением, не знаю, что они там делали, — написал в комментариях Александр Филатов.
- У нас на протяжении месяца такая вода идет, только немного посветлее, — уточнила Ирина Балаклеец.
Виталий Шиллер в шутку сравнил жидкость с нефтью.
Напомним, эта проблема не первый день остается актуальной для жителей Энгельса, ранее граждане писали открытое письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.
Сети водовода промывали, однако проблема, по-видимому, не решилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU