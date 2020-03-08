2020-03-08T11:42:00+03:00
Общество

Ощущение мыльности на коже: Жители Энгельса готовы выйти на митинг из-за плохой воды

Горожане написали открытое письмо Володину и Радаеву
Екатерина Семенова
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Из кранов в домах Энгельса течет вот такая вода. Фото группы "Энгельс онлайн"Из кранов в домах Энгельса течет вот такая вода. Фото группы "Энгельс онлайн"
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Жители Энгельса Саратовской области готовы выйти на митинг из-за плохой воды.

Об этом «КП-Саратов» сообщили горожане, который вот уже несколько недель пытаются добиться справедливости.

Как ранее неоднократно писала «Комсомолка» и соцсети, в Энгельсе внезапно изменилось качество питьевой воды. По словам местных жителей, она идет бурого цвета, мутная, неприятного запаха и вкуса, а также с заметным осадком. Это приводит, в частности, к поломке стиральных машинок и фильтров.

Такой осадок получается при кипячении воды. Фото группы "Энгельс онлайн"

Такой осадок получается при кипячении воды. Фото группы "Энгельс онлайн"

- Вода по составу стала отвратительной, во время ее использования, есть ощущение какой-то несмываемой мыльности, а при высыхании эта чудная водичка, образует на теле ещё и пленку, с жирно-техническим составом, которую хочется скорее смыть! – написала в группе «Энгельс онлайн» пользователь Диана Ярматова.

По словам жителя Энгельса, ванна пожелтела буквально за неделю из-за плохой воды. Фото группы "Энгельс онлайн"

По словам жителя Энгельса, ванна пожелтела буквально за неделю из-за плохой воды. Фото группы "Энгельс онлайн"

При этом официальный ответ от местного «Водоканала» уверяет, что изменения вызваны ранним половодьем и вода, по большей части, соответствует нормативам.

7 марта было составлено открытое письмо в адрес председателя Государственной думы России Вячеслава Володина и губернатора области Валерия Радаева. В нем они описывают свои проблемы из-за воды, а также предполагают, что ухудшения совпали со сменой руководства «Водоканала».

Горожане написали открытое письмо Вячеславу Володин и Валерию Радаеву

Горожане написали открытое письмо Вячеславу Володин и Валерию Радаеву

- В результате мы вынуждены обращаться к вас, Вячеслав Викторович, и Валерий Васильевич! Убедительно просим вас вмешаться в сложившуюся ситуацию, определить виновных, принять соответствующие меры и поспособствовать скорейшему решению данной проблемы! – говорится в открытом письме.

Они просят помочь разрешить проблему с плохой водой

Они просят помочь разрешить проблему с плохой водой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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