Ощущение мыльности на коже: Жители Энгельса готовы выйти на митинг из-за плохой воды
Жители Энгельса Саратовской области готовы выйти на митинг из-за плохой воды.
Об этом «КП-Саратов» сообщили горожане, который вот уже несколько недель пытаются добиться справедливости.
Как ранее неоднократно писала «Комсомолка» и соцсети, в Энгельсе внезапно изменилось качество питьевой воды. По словам местных жителей, она идет бурого цвета, мутная, неприятного запаха и вкуса, а также с заметным осадком. Это приводит, в частности, к поломке стиральных машинок и фильтров.
Такой осадок получается при кипячении воды. Фото группы "Энгельс онлайн"
- Вода по составу стала отвратительной, во время ее использования, есть ощущение какой-то несмываемой мыльности, а при высыхании эта чудная водичка, образует на теле ещё и пленку, с жирно-техническим составом, которую хочется скорее смыть! – написала в группе «Энгельс онлайн» пользователь Диана Ярматова.
По словам жителя Энгельса, ванна пожелтела буквально за неделю из-за плохой воды. Фото группы "Энгельс онлайн"
При этом официальный ответ от местного «Водоканала» уверяет, что изменения вызваны ранним половодьем и вода, по большей части, соответствует нормативам.
7 марта было составлено открытое письмо в адрес председателя Государственной думы России Вячеслава Володина и губернатора области Валерия Радаева. В нем они описывают свои проблемы из-за воды, а также предполагают, что ухудшения совпали со сменой руководства «Водоканала».
Горожане написали открытое письмо Вячеславу Володин и Валерию Радаеву
- В результате мы вынуждены обращаться к вас, Вячеслав Викторович, и Валерий Васильевич! Убедительно просим вас вмешаться в сложившуюся ситуацию, определить виновных, принять соответствующие меры и поспособствовать скорейшему решению данной проблемы! – говорится в открытом письме.
Они просят помочь разрешить проблему с плохой водой
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ИСТОЧНИК KP.RU