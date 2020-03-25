Саратовское правительство обязали отвечать на жалобы в соцсетях за девять часов

25 Март 2020 2020-03-25T10:26:05+03:00

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Саратовским чиновникам придется оперативно отвечать на жалобы в соцсетях.

Губернатор Валерий Радаев отдал соответствующее распоряжение 24 марта.

Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области теперь обязано мониторить соцсети, реагировать на сообщения. При этом ответ на публикацию должен быть подготовлен не позднее, чем через пять часов. После этого его согласовывают, дорабатывают и публикуют не позднее чем через девять рабочих часов.

На развернутый ответ отпущен семидневный срок.

- Работа органов исполнительной власти области с публикациями осуществляется в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Instagram. Органы исполнительной власти области должны иметь необходимые ресурсы (группы, аккаунты) для работы с публикациями в социальных сетях. В аккаунтах не реже двух раз в неделю осуществляется размещение текущей информации о деятельности органа исполнительной власти области, — говорится в распоряжении Валерия Радаева.

ИСТОЧНИК KP.RU