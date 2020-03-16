Саратовцы пытаются делать бизнес на медицинских масках

Жители Саратовской области начали продавать медицинские маски оптом и в розницу на сайте объявлений «Авито». Этот способ защиты от вирусов может обойтись от 22 до 99 рублей.

Индивидуальное средство защиты в том числе и от коронавирусной инфекции обойдется минимум в 15 рублей. Такую сумму выставила за товар предпринимательница из Волжского района города. Еще одно объявление уже с ценой в 25 рублей, однако указано, что «цена зависит от количества».

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- Продам поштучно медицинские маски для взрослых тройной фильтрации 40 р за штуку, а также детские медицинские маски 60 р шт. для эффективной защиты от вирусов. Привез родственник из другого города. В Саратове уже их не найти((( Готова поделится запасами. Часто передвигаюсь по городу, так что от 10 шт смогу завести к вам. Пишите в личные сообщения или звоните. Берегите себя и близких, — пишет продавец Юлия из Заводского района. (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред)

Можно приобрести маски не только поштучно, но и оптом. Например, в организации из Волжского района одна будет стоить 22 рубля.

Однако не все цены столь гуманны: встречаются продавцы, которые просят 99 рублей за одно изделие для покупателей Саратова и Энгельса. При оптовом заказе в другой город цена снижается.

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К приобретению доступны упаковки: жительница Ленинского района областного центра продает сразу оптом 50 масок по 50 рублей за штуку.

За тканевую защитную маску розового цвета от предпринимательницы из этого же района придется отдать уже 70 рублей.

«Стильную» защиту от вируса предлагает житель Заводского района. Всего у него в наличии 20 штук: за одну маску нужно отдать 50 рублей, комплект из 20 изделий стоит уже 800.

Помимо вышеперечисленных предложений, местные жители выставляют объявления о пошиве масок под заказ.

- Маски 20*15 см (для детского сада) 80 р. 20*20 - 90 р, 30*20 см - 100 р. 4 слоя марли + 1 слой ваты (около 1 см). Не всегда могу ответить на звонок, пишите в Viber и WhatsApp, — пишет продавец, который проживает на Рижской улице в Ленинском районе.

Отметим, что в Саратовской области нет ни одного случая заболевания коронавирусом, в отличие от соседнего региона, Самарской области, где подтверждено уже три.

Напомним, на прошлой неделе было проведено совещание с представителями аптечных сетей и профильных органов власти по вопросу обеспеченности медсредствами профилактики вирусных инфекций.

Заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Наумов рассказал о том, что запасы средств индивидуальной защиты предприимчивые граждане отправили в неблагополучные по коронавирусу страны.

Выяснилось, что основные объемы поставок идут в учреждения здравоохранения, в основном других регионов.

В медучреждениях Саратовской области сформирован неснижаемый запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции минимум на полтора месяца.

Сергей Наумов поручил областному министерству промышленности и энергетики проработать вопрос производства масок — силами местных предприятий, путем использования мощностей исправительных учреждений. Бизнесменам рекомендовали проработать вопрос увеличения производства и закрытия дефицита масок в регионе. Правительство области готово оказывать поддержку в этом.