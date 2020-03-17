2020-03-17T16:39:40+03:00
Общество

Минэкономразвития отметил повышение спроса на макароны и сахар в саратовских магазинах

Пока что объем товарных запасов составил 50 дней торговли
Ольга Симонова
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Министерство экономического развития Саратовской области рассказало, что продовольствия в регионе достаточно.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минэкономразвития, на 16 марта объем товарных запасов, по данным Саратовстата, составил 24,6 млрд рублей или 50 дней торговли.

- Это на шесть дней торговли больше, чем в январе 2019 и на 11 дней — чем в декабре того же года. В некоторых крупных сетевых магазинах отмечают повышение спроса на макаронные изделия, крупы и сахар, — отметили чиновники.

Руководители торговых сетей сообщили, что в распределительных центрах хватает товаров, а в случае повышенного спроса будут еще завозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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