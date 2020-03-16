Тотальный диктант — 2020 переносится на осень

16 Март 2020 2020-03-16T10:58:30+03:00

Организаторы объяснили это ситуацией с распространением вируса

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Тотальный диктант — 2020 в Саратове, области и во всем мире переносится на осень.

- Это было самое сложное решение за всю историю проекта «Тотальный диктант», но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным — это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России, — сообщили организаторы.

Они объяснили это ситуацией с распространением вируса.

Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU