Тотальный диктант — 2020 переносится на осень
Организаторы объяснили это ситуацией с распространением вируса
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Тотальный диктант — 2020 в Саратове, области и во всем мире переносится на осень.
- Это было самое сложное решение за всю историю проекта «Тотальный диктант», но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным — это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России, — сообщили организаторы.
Они объяснили это ситуацией с распространением вируса.
Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU