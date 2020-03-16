Все школы Саратовской области могут закрыть на карантин уже сегодня

16 Март 2020 2020-03-16T09:12:01+03:00

Школы области готовятся к закрытию на карантин

Сейчас рекомендовано перейти на новый режим обучения

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В саратовских школах 16 марта постепенно переходят на новый формат обучения.

Как сообщили «КП-Саратов» родители ряда школьников, теперь дети будут сидеть в одном классе, а учителя — ходить к ним.

Мера принята в некоторых школах в связи с пандемией коронавируса, а рекомендовали ее ввести в комитете по образованию Саратова.

Источник в правительстве региона сообщил «КП-Саратов», что к полудню 16 марта возможно принятие решения о закрытии на карантин всех образовательных учреждений.

Напомним, с прошлой недели уже не учатся дети Энгельса и Балакова.

ИСТОЧНИК KP.RU