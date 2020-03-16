Все школы Саратовской области могут закрыть на карантин уже сегодня
Сейчас рекомендовано перейти на новый режим обучения
Школы области готовятся к закрытию на карантин
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В саратовских школах 16 марта постепенно переходят на новый формат обучения.
Как сообщили «КП-Саратов» родители ряда школьников, теперь дети будут сидеть в одном классе, а учителя — ходить к ним.
Мера принята в некоторых школах в связи с пандемией коронавируса, а рекомендовали ее ввести в комитете по образованию Саратова.
Источник в правительстве региона сообщил «КП-Саратов», что к полудню 16 марта возможно принятие решения о закрытии на карантин всех образовательных учреждений.
Напомним, с прошлой недели уже не учатся дети Энгельса и Балакова.
ИСТОЧНИК KP.RU