Официально: Саратовским школам рекомендовано закрыться

16 Март 2020 2020-03-16T11:14:46+03:00

При свободном посещении должны быть усилены меры дезинфекции

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Министерство образования Саратовской области рекомендовало всем школам перейти на дистанционную форму обучения или свободное посещение с 17 марта.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минобразе, это касается также подведомственных учреждений.

При этом во время свободной формы обучения в школах должна быть усилена дезинфекция, установлены графики уборки и проветривания, введен утренний фильтр.

- Также министерство образования области рекомендует образовательным организациям перейти на обучение без перемещений по кабинетам, — официально подтвердили в ведомстве информацию о введении новой системы обучения.

Ранее такие рекомендации были разосланы в регионы министерством просвещения РФ.

Обучение по дистанционной форме будет идти через сайты школ и портал «Российская электронная школа».

ИСТОЧНИК KP.RU