Официально: Саратовским школам рекомендовано закрыться
Министерство образования Саратовской области рекомендовало всем школам перейти на дистанционную форму обучения или свободное посещение с 17 марта.
Как сообщили «КП-Саратов» в Минобразе, это касается также подведомственных учреждений.
При этом во время свободной формы обучения в школах должна быть усилена дезинфекция, установлены графики уборки и проветривания, введен утренний фильтр.
- Также министерство образования области рекомендует образовательным организациям перейти на обучение без перемещений по кабинетам, — официально подтвердили в ведомстве информацию о введении новой системы обучения.
Ранее такие рекомендации были разосланы в регионы министерством просвещения РФ.
Обучение по дистанционной форме будет идти через сайты школ и портал «Российская электронная школа».
ИСТОЧНИК KP.RU