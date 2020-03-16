СГЮА и СГАУ перешли на свободное посещение
Вводится дистанционное обучение студентов
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Еще два саратовских вуза приняли решение о переходе на дистанционное обучение.
Напомним, как ранее сообщала «КП-Саратов», сегодня в течение дня шли совещания по этому вопросу.
Для студентов СГЮА с 16 по 18 марта вводится свободное посещение. С 19 марта будет объявлен режим дистанционного образования на неопределенный срок.
В СГАУ принято решение о свободном посещении с возможностью дистанционного обучения с 16 по 29 марта включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU