СГЮА и СГАУ перешли на свободное посещение

16 Март 2020 2020-03-16T14:48:58+03:00

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Еще два саратовских вуза приняли решение о переходе на дистанционное обучение.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Саратов», сегодня в течение дня шли совещания по этому вопросу.

Для студентов СГЮА с 16 по 18 марта вводится свободное посещение. С 19 марта будет объявлен режим дистанционного образования на неопределенный срок.

В СГАУ принято решение о свободном посещении с возможностью дистанционного обучения с 16 по 29 марта включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU