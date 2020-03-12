Подозреваемых в подготовке расстрела в школе Саратова отпустили домой

В Саратовском областном суде сегодня, 12 марта, были рассмотрены жалобы на меру пресечения подросткам, которых задержали по подозрению в подготовке массового расстрела в школе. Заседание состоялось в СИЗО-1, где до последнего времени содержались мальчики.

Заседание прошло в СИЗО-1Фото: Александр Уриевский

Как подтвердил «КП-Саратов» источник в правоохранительных органах, сторонами защиты были поданы жалобы на меру пресечения.

Ранее Волжский районный суд Саратова отправил 14 и 15-летнего Евгения и Игоря в СИЗО-1 на два месяца. Их подозревают в том, что они якобы собирались устроить массовое убийство в своей школе №14. Для этого даже, по версии следствия, припасли обрез огнестрельного оружия.

Судьи областного суда отменили решения Волжского.

В пресс-службе Саратовского областного суда сообщили, что вместо ареста Евгений проведет до 20 апреля под надзором. Ему ограничили возможность пользования мобильным телефоном и интернетом. Он также не сможет выходить на улицу по ночам. Кроме того, запрещено общение со свидетелями, проходящими по делу.

Изначально Волжский районный суд отправил Евгения под арестФото: Александр Уриевский

Второй мальчик, 15-летний Игорь, отправлен под домашний арест до 25 апреля. Ему также запрещен ряд действий, в частности, использование средств связи и общение с фигурантами дела.

Игорь также оказался за решеткой на два месяцаФото: Александр Уриевский

На сайте суда сведения о сегодняшнем заседании имеются, но вся информация по делу, вплоть до имен защитника и обвинителя, скрыта.

Информация по делу скрыта. Скриншот с сайта Саратовского областного суда

Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя подтвердила, что адвокаты добились изменения меры пресечения для одного из задержанных — 14-летнего Евгения.

- Вчера только я беседовала с родственниками обоих ребят. Несмотря на усилия адвокатов сегодня, дело серьезное, тяжелая статья. Все, что мы могли на своем уровне, мы сделали. Сейчас идет следствие, на его результат мы не можем никаким образом влиять.

В любом случае, я еще раз буду встречаться с ребятами: и с Игорем, и с Евгением, — заявила она.

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