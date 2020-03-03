«В школе над ними издевались и шпыняли»: За что в Саратове восьмиклассники собирались мстить массовым расстрелом

Уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя днем 2 марта побывала в СИЗО №1 Саратова и встретилась с Игорем и Евгением – подростками из школы №14, которые, по версии следствия, планировали массовое убийство в своей школе.

Корреспонденту «КП-Саратов» детский омбудсмен рассказала, что она увидела в глазах этих подростков и как так вышло, что вскоре им может быть предъявлено обвинение в тяжелейшем уголовном преступлении.

Татьяна Загородняя

- У меня четкая личная позиция – плохих детей не бывает, бывает, что взрослые недосмотрели, недолюбили, недодали много чего…

Ребята сказали, что все-таки, их в школе сверстники к ним относились неоднозначно, можно сказать, издевались, их шпыняли. Они сидят сейчас в разных камерах, не видятся друг с другом и мы беседовали с ними по отдельности. И они оба говорят одно и то же об этом, – заявила Загородняя.

Получается, слово «месть» прозвучало не случайно при их допросе, когда следователи спрашивали, зачем они все это затеяли. Буллинг, преследование, травля в их отношении в школе имели место.

- Да, они это подтвердили, и сказали всем об этом, - подтвердила региональный уполномоченный по правам детей.

Она рассказала, что также в этот день общалась с родственниками ребят, с мамой Игоря, с дедом Евгения. И мама и сам Игорь потом подтвердили, что парень обращался к психологу в школе.

- Один раз сходил и все, с ним больше психолог не работал, - рассказала Загородняя.

Евгений и Игорь на следственных действиях

- Не совсем понятно, как быть со всеми страшными вещами, которые они наговорили на камеру, о том, что собирались совершить. Нам они сказали, что отрицают, что это планировали. Они обсуждали раньше подобное между собой, но чтобы просто снять стресс, успокоиться. Ребята сказали, что однозначно – никого не хотели убивать. Каждый сказал, по отдельности. Евгений заметил – зачем мне это все – я через полтора года выпущусь из школы, и уйду от них, и забуду все это. Игорь сказал, что всегда хотел служить в армии, хотел уйти туда, и потом – на контрактную службу. У него в соцсетях, действительно, подписки на аккаунты вооруженных сил. Хотя есть там и деструктивные группы.

Игорь собирался в армию и дальше - служить по контракту

Думаю, что если бы вовремя протянули им руку, все было бы нормально, - считает Татьяна Загородняя.

Она рассказала, что передала родственникам ребят свои контакты, также как и представители общественной палаты, которые были на встрече. Предложили обращаться, если вдруг возникнут какие-то сложности.

- Игорь сказал – я очень люблю маму. И даже не думал, что так сильно, и что она меня любит. В беде все это осознается. Евгений – младший, хрупкий, совсем еще ребенок. Он когда про деда говорил, держался, но видно, что слезы в глазах стояли. Он до сих пор не верит, что может что-то случится и он окажется в тюрьме на долгий срок.

Я отдельно с каждым поговорила – они еще раз сказали, каждый, что не собирались никого убивать. Это было основное, что они хотели донести до нас, - рассказала Загородняя.

Убийцы школьников из США занимают центральное место в публикациях на странице Игоря в соцсети

Остается непонятным главное - как объяснить несоответствие: то, что парни наговорили при допросе, когда признавались в намерениях убивать, и то, что сейчас они говорят правозащитникам. Заявляют, что ничего подобного они не собирались делать. Их кто-то заставил так говорить, обвинять себя?

- Юношеская бравада, думаю, это была она. Мы все задавали им этот же вопрос. Зачем вы говорили все эти ужасы при допросе? Вопрос этот остался без ответа.

Они заявили, что никаких бомб не делали и не готовились их делать. Но, как было на самом деле, должны сказать люди, которые занимаются следствием. Я сейчас передаю то, что нам говорили сегодня сами ребята.

Сейчас они, конечно, испуганы. Мое личное ощущение – они не производят впечатление тех людей, которые все сказанное собирались совершить всерьез, - резюмировала Татьяна Загородняя.

Напомним, 25 февраля в Саратове были задержаны 15-летний Игорь и 14-летний Евгений. Спецоперацию провели сотрудники регионального УФСБ и СУ СКР. Подростков подозревают в подготовке массового убийства в школе №14, где они сами учатся.

Волжский районный суд отправил обоих парней под стражу на два месяца на время следствия. При задержании в заброшенном бомбоубежище у них изъяли обрез ружья. На допросе, фрагменты видеозаписи которого распространили в Следственном комитете, подростки признаются в планах массового убийства и намечают цель в сорок человек.

- Предусмотрено — от пяти и выше, они могут получить четыре и даже три года, — сделал предположение по перспективам обвинения подростков известный саратовский адвокат Станислав Зайцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/762939" frameborder="0"></iframe> Видео с места задержания подростков в Саратове и их допрос.

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