2020-02-15T10:05:44+03:00
Общество

Nirvana, анимэ и пацанские паблики: детский омбудсмен из Саратова рассказала об опасных подростках

Татьяна Загородняя призвала объединять детей общими интересами в клубах, чтобы отвлечь от интернета
Екатерина Семенова
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Татьяна Загородняя рассказала депутатам о настроениях в подростковой средеТатьяна Загородняя рассказала депутатам о настроениях в подростковой средеФото: Екатерина Семенова
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Детский омбудсмен по Саратовской области Татьяна Загородняя раскритиковала молодежные увлечения. Под ее критику попали, например, анимэ, тяга к окраске волос в яркие неестественные цвета, а также увлечение музыкой группы Nirvana.

Об этом и многом другом Татьяна Загородняя сообщила в своем выступлении на встрече с депутатами областной думы от КПРФ и ЛДПР 11 февраля.

По словам Уполномоченного по правам ребенка, был проведен мониторинг интересов подростков в Саратове и районах области. Выяснилось, что дети подвержены как околокриминальным настроениям, так и депрессивно-агрессивным.

При этом оказалось, что подростки из первой группы чаще всего подписаны на «многочисленные пацанские и асоциальные паблики, а также онфики». Этим «грешат» подростки Балаковского и Базарно-Карабулакского районов.

Другие дети предпочитают музыку Курта Кобейна, компьютерные игры, типа Sally Face, и анимэ, «в первую очередь, кровавому и имеющему гомосексуальный подтекст». Анимэшники, как выяснилось, проживают в Аткарском, Балашовском и Балаковском районах.

- Дополнительным фактором риска является окрашивание волос в нетрадиционные цвета, — отметила Татьяна Загородняя в своем докладе.

Она также заявила, что общий уровень контента свидетельствует о низкой культуре подростков и в целом недостаткам воспитательной работы.

Для профилактики ситуации, в частности, необходимо привлекать детей к другим занятиям.

- Чем больше занят ребенок интересным делом, тем меньше вероятность попасть под влияние деструктивных течений, в том числе и в сети Интернет. Нам необходимо приложить все силы для возрождения подростковых клубов, объединяющих детей общими интересами, — уверена Татьяна Загородняя.

Выдержки из доклада растиражировали СМИ, в том числе федеральные. 19 февраля Татьяна Загородняя намерена прочитать вторую часть доклада, также на встрече с депутатами облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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