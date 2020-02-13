Nirvana, анимэ и пацанские паблики: детский омбудсмен из Саратова рассказала об опасных подростках

Детский омбудсмен по Саратовской области Татьяна Загородняя раскритиковала молодежные увлечения. Под ее критику попали, например, анимэ, тяга к окраске волос в яркие неестественные цвета, а также увлечение музыкой группы Nirvana.

Об этом и многом другом Татьяна Загородняя сообщила в своем выступлении на встрече с депутатами областной думы от КПРФ и ЛДПР 11 февраля.

По словам Уполномоченного по правам ребенка, был проведен мониторинг интересов подростков в Саратове и районах области. Выяснилось, что дети подвержены как околокриминальным настроениям, так и депрессивно-агрессивным.

При этом оказалось, что подростки из первой группы чаще всего подписаны на «многочисленные пацанские и асоциальные паблики, а также онфики». Этим «грешат» подростки Балаковского и Базарно-Карабулакского районов.

Другие дети предпочитают музыку Курта Кобейна, компьютерные игры, типа Sally Face, и анимэ, «в первую очередь, кровавому и имеющему гомосексуальный подтекст». Анимэшники, как выяснилось, проживают в Аткарском, Балашовском и Балаковском районах.

- Дополнительным фактором риска является окрашивание волос в нетрадиционные цвета, — отметила Татьяна Загородняя в своем докладе.

Она также заявила, что общий уровень контента свидетельствует о низкой культуре подростков и в целом недостаткам воспитательной работы.

Для профилактики ситуации, в частности, необходимо привлекать детей к другим занятиям.

- Чем больше занят ребенок интересным делом, тем меньше вероятность попасть под влияние деструктивных течений, в том числе и в сети Интернет. Нам необходимо приложить все силы для возрождения подростковых клубов, объединяющих детей общими интересами, — уверена Татьяна Загородняя.

Выдержки из доклада растиражировали СМИ, в том числе федеральные. 19 февраля Татьяна Загородняя намерена прочитать вторую часть доклада, также на встрече с депутатами облдумы.