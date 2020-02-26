С учителями школы, где готовился теракт, готовы работать психологи

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:20:13+03:00

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В правительстве Саратовской области создана рабочая группа по ситуации с попыткой устроить массовый расстрел в школе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства, ее возглавил зампред Сергей Наумов.

В группу вошли руководители министерства образования, комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченного по правам ребенка.

Напомним, ранее детский омбудсмен Татьяна Загородняя говорила, что будет создана такая группа.

- Задача комиссии — оказать необходимое содействие следствию и обеспечить стабильный учебный и воспитательный процесс в учреждениях, — отметили в пресс-службе.

Сейчас ситуация остается стабильной, учебный процесс не нарушен. С учителями и школьниками готовы работать психологи.

ИСТОЧНИК KP.RU