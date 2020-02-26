С учителями школы, где готовился теракт, готовы работать психологи
В правительстве Саратовской области создана рабочая группа по ситуации с попыткой устроить массовый расстрел в школе.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства, ее возглавил зампред Сергей Наумов.
В группу вошли руководители министерства образования, комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченного по правам ребенка.
Напомним, ранее детский омбудсмен Татьяна Загородняя говорила, что будет создана такая группа.
- Задача комиссии — оказать необходимое содействие следствию и обеспечить стабильный учебный и воспитательный процесс в учреждениях, — отметили в пресс-службе.
Сейчас ситуация остается стабильной, учебный процесс не нарушен. С учителями и школьниками готовы работать психологи.
ИСТОЧНИК KP.RU