2020-02-19T15:45:53+03:00
Спорт

Как жена-украинка помогает россиянину Логинову побеждать на ЧМ по биатлону 2020

Александр Логинов заменил коммуникации с журналистами на общение с семьей
Александр Уриевский
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Свадебную фотографию Александр и Мария сделали на фоне знаменитого Саратовского моста через Волгу. Фото из ИнстаграмСвадебную фотографию Александр и Мария сделали на фоне знаменитого Саратовского моста через Волгу. Фото из Инстаграм
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Александр Логинов, безусловный лидер мужской биатлонной сборной России, заменил общение с журналистами тесным общением с родными. И это решение приносит свои очевидные плоды: две медали — золото и бронза — на чемпионате мира в Антхольце.

Александр Логинов — уроженец Саратова, но сейчас выступает за Тюмень. Однако на Родине у него осталось огромное количество поклонников, которые болели за спортсмена еще до того, как он вошел в сборную страны.

В коротких комментариях, которые Логинов все-таки раздает, он часто вспоминает о семье. Не называя по имени свою супругу и дочь, говорит о них очень часто.

- Если честно, на последнем круге 85% времени я просто думал о жене и о дочери, потому что я уже хочу их увидеть, и наверное, из-за этого у меня получилось победить, — цитировал Логинова Sports.ru после его победы в спринте 15 февраля.

- Я уже полтора месяца не был дома. 85% времени во время последнего круга я думал о жене и дочери, потому что уже очень хочу вернуться к ним, — говорит Логинов.

Так кто же помогает лидеру сборной побеждать?

Свадебное фото четы Логиновых из Тернополя. Фото соцсетей

Свадебное фото четы Логиновых из Тернополя. Фото соцсетей

Напомним, 12 мая 2019 года Александр Логинов женился второй раз. Избранницей 27-летнего Александра Логинова стала 24-летняя украинская биатлонистка Мария Кручова. Оказалось, они встречаются уже несколько лет, по подсчетам фанатов, начиная с 2012 года. Но не стремились афишировать свои отношения, и только в мае 2019 года решили их узаконить.

Больше всего совместных фото у Марии и Александра в соцсетях именно со свадьбы

Больше всего совместных фото у Марии и Александра в соцсетях именно со свадьбы

Кстати, поклонники Александра Логинова в соцсетях опубликовали фото из Саратова, где молодые расписались за несколько дней до свадьбы в украинском Тернополе, родном городе Кручовой. В Саратове церемония прошла в окружении самых близких друзей.

На этом празднике не нашлось места первому тренеру Логинова — Екатерине Халиуллиной. После допингового скандала Логинов переехал тренироваться и выступать за Тюмень, а не за Саратовскую область, также он сменил личного тренера. Кстати, в этот же период он расстался со своей первой женой — биатлонисткой Маргаритой Яростовой, на которой женился в 2014 году.

Александр и Мария в саратовском ЗАГСе

Александр и Мария в саратовском ЗАГСе

В октябре 2019 года, спустя пять месяцев после свадьбы, в семье Александра и Марии родилась дочь. Это событие также отметили в соцсетях поклонники Александра.

Супругов поздравил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

- Желаю девочке в будущем повторить и приумножить достижения папы, который является лучшим воспитанником саратовской школы биатлона и ведущим спортсменом российской сборной! — написал чиновник в своем аккаунте соцсети Instagram.

Свадьба Логинова и Кручовой в храме Тернополя. Фото соцсетей

Свадьба Логинова и Кручовой в храме Тернополя. Фото соцсетей

Даже победу в спринте, первое золото для России за долгое время, Логинов оценил с точки зрения приближения свидания с семьей.

- У меня каждый час по 2-3 новых видео, как растет и развивается моя дочь. Я смотрю на свою семью в экран телефона, и у меня только позитив. Мне поэтому спокойно, я спокойно настраиваюсь дальше на гонки. Она очень позитивно настроена всегда и старается меня поддержать так, чтобы у меня было только очень хорошее настроение. Но все не могу рассказать, должны же быть какие-то секреты, — рассказал Логинов после спринта.

- Меня очень сильно спасает жена в плане негативных новостей, — признался Александр после воскресной гонки преследования, где он взял «бронзу».

Но есть еще один человек, который кроме жены и дочери, по-особому поддерживает Александра Логинова и кому сам лидер сборной звонит каждый день. Мама спортсмена Нина Николаевна в разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» призналась, что с Сашей говорит только о семейных вопросах. Это помогает ему чувствовать близость родных и отвлечься от биатлонных баталий.

- Он мне сказал, что ему биатлона и там хватает, поэтому говорим мы только о своих семейных делах, — рассказала мама Логинова.

Она призналась также, что для душевного спокойствия не смотрит гонки сына в прямой трансляции. А в записи пересматривает только те, которые сложились удачно.

Сегодня, 19 февраля, она традиционно смотреть гонку Александра не будет. Но точно будет ждать звонка из Италии.

А мы все будем надеяться, что Нина Николаевна эту гонку обязательно посмотрит в записи.

Александр Логинов готов к новым победам

Александр Логинов готов к новым победам

Напомним, что на этом чемпионате мира по биатлону, который проходит сейчас в Италии, Александр Логинов занял первое место в спринтерской гонке и стал третьим в гонке преследования. Сегодня, 19 февраля он выйдет под седьмым номером в индивидуальную гонку на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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