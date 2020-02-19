Как жена-украинка помогает россиянину Логинову побеждать на ЧМ по биатлону 2020

Александр Логинов, безусловный лидер мужской биатлонной сборной России, заменил общение с журналистами тесным общением с родными. И это решение приносит свои очевидные плоды: две медали — золото и бронза — на чемпионате мира в Антхольце.

Александр Логинов — уроженец Саратова, но сейчас выступает за Тюмень. Однако на Родине у него осталось огромное количество поклонников, которые болели за спортсмена еще до того, как он вошел в сборную страны.

В коротких комментариях, которые Логинов все-таки раздает, он часто вспоминает о семье. Не называя по имени свою супругу и дочь, говорит о них очень часто.

- Если честно, на последнем круге 85% времени я просто думал о жене и о дочери, потому что я уже хочу их увидеть, и наверное, из-за этого у меня получилось победить, — цитировал Логинова Sports.ru после его победы в спринте 15 февраля.

- Я уже полтора месяца не был дома. 85% времени во время последнего круга я думал о жене и дочери, потому что уже очень хочу вернуться к ним, — говорит Логинов.

Так кто же помогает лидеру сборной побеждать?

Свадебное фото четы Логиновых из Тернополя. Фото соцсетей

Напомним, 12 мая 2019 года Александр Логинов женился второй раз. Избранницей 27-летнего Александра Логинова стала 24-летняя украинская биатлонистка Мария Кручова. Оказалось, они встречаются уже несколько лет, по подсчетам фанатов, начиная с 2012 года. Но не стремились афишировать свои отношения, и только в мае 2019 года решили их узаконить.

Больше всего совместных фото у Марии и Александра в соцсетях именно со свадьбы

Кстати, поклонники Александра Логинова в соцсетях опубликовали фото из Саратова, где молодые расписались за несколько дней до свадьбы в украинском Тернополе, родном городе Кручовой. В Саратове церемония прошла в окружении самых близких друзей.

На этом празднике не нашлось места первому тренеру Логинова — Екатерине Халиуллиной. После допингового скандала Логинов переехал тренироваться и выступать за Тюмень, а не за Саратовскую область, также он сменил личного тренера. Кстати, в этот же период он расстался со своей первой женой — биатлонисткой Маргаритой Яростовой, на которой женился в 2014 году.

Александр и Мария в саратовском ЗАГСе

В октябре 2019 года, спустя пять месяцев после свадьбы, в семье Александра и Марии родилась дочь. Это событие также отметили в соцсетях поклонники Александра.

Супругов поздравил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

- Желаю девочке в будущем повторить и приумножить достижения папы, который является лучшим воспитанником саратовской школы биатлона и ведущим спортсменом российской сборной! — написал чиновник в своем аккаунте соцсети Instagram.

Свадьба Логинова и Кручовой в храме Тернополя. Фото соцсетей

Даже победу в спринте, первое золото для России за долгое время, Логинов оценил с точки зрения приближения свидания с семьей.

- У меня каждый час по 2-3 новых видео, как растет и развивается моя дочь. Я смотрю на свою семью в экран телефона, и у меня только позитив. Мне поэтому спокойно, я спокойно настраиваюсь дальше на гонки. Она очень позитивно настроена всегда и старается меня поддержать так, чтобы у меня было только очень хорошее настроение. Но все не могу рассказать, должны же быть какие-то секреты, — рассказал Логинов после спринта.

- Меня очень сильно спасает жена в плане негативных новостей, — признался Александр после воскресной гонки преследования, где он взял «бронзу».

Но есть еще один человек, который кроме жены и дочери, по-особому поддерживает Александра Логинова и кому сам лидер сборной звонит каждый день. Мама спортсмена Нина Николаевна в разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» призналась, что с Сашей говорит только о семейных вопросах. Это помогает ему чувствовать близость родных и отвлечься от биатлонных баталий.

- Он мне сказал, что ему биатлона и там хватает, поэтому говорим мы только о своих семейных делах, — рассказала мама Логинова.

Она призналась также, что для душевного спокойствия не смотрит гонки сына в прямой трансляции. А в записи пересматривает только те, которые сложились удачно.

Сегодня, 19 февраля, она традиционно смотреть гонку Александра не будет. Но точно будет ждать звонка из Италии.

А мы все будем надеяться, что Нина Николаевна эту гонку обязательно посмотрит в записи.

Александр Логинов готов к новым победам

Напомним, что на этом чемпионате мира по биатлону, который проходит сейчас в Италии, Александр Логинов занял первое место в спринтерской гонке и стал третьим в гонке преследования. Сегодня, 19 февраля он выйдет под седьмым номером в индивидуальную гонку на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.

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