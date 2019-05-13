Саратовские спортсмены Логинов и Поршнев женились на биатлонистках

Биатлонист Александр Логинов, воспитанник саратовской школы, сыграл свадьбу.

Как сообщил он сам на своей странице в соцсети «ВКонтакте», торжество состоялось 12 мая. 27-летний Александр Логинов связал свою жизнь с 24-летней Марией Кручовой, биатлонисткой из Украины.

Известно, что свадьбу отметили также в Украине, в Тернополе, родном городе Кручовой. Там прошла церемония венчания. При этом в комментариях в официальной группе Александра Логинова в соцсети уточняется, что молодые расписались несколько дней назад в Саратове и отметили это в окружении самых близких друзей. Ранее мама Александра Логинова подтвердила «КП-Саратов» информацию о свадьбе сына, однако, не назвав точной даты. На этот раз ее телефон оказался недоступен.

Фото из официальной группы Логинова «ВКонтакте»

Сам спортсмен оказался немногословен. В телефонном разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» он сослался на сильную занятость и не стал комментировать торжественное событие.

Сейчас Александр Логинов — лидер сборной России и выступает за Ханты-Мансийск. Ранее сообщалось, что Мария Кручова якобы намерена завершить карьеру в биатлоне, однако сама спортсменка опровергла эти сведения, отметив, что продолжит тренировки и выступления.

В соцсетях обсуждают, где могли познакомиться будущие молодожены. Предполагается, что это произошло в 2012 году. Мария Кручова в составе юниорской сборной добилась 30-го места в спринте, а Логинов завоевал три бронзовых медали.

10 мая в брак вступил еще один саратовский биатлонист — 23-летний Никита Поршнев. Он женился на 24-летней биатлонистке Анастасии Морозовой. Свадьбу сыграли в Саратове.

Фото из instagram Екатерины Мошковой

Никита Поршнев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, а Морозова становилась победительницей этапа Кубка IBU и участвовала в чемпионате России. Кроме того, она участвовала на Кубке мира в Нове-Место, Рупольдинге и Хольменколлене.

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