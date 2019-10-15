2019-10-15T16:01:58+03:00
Общество

У Александра Логинова родилась дочь

Со времени свадьбы саратовского биатлониста со словацкой спортсменкой прошло всего пять месяцев
Дарья Вострикова
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Фото из официальной группы Логинова «ВКонтакте»Фото из официальной группы Логинова «ВКонтакте»
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В семье биатлонистов Логиновых — 27-летнего Александра и 24-летней Марии — родилась дочь.

Об этом стало известно «Комсомолке» из паблика «[В] Биатлоне» соцсети «ВКонтакте».

Напомним, спортсмены стали супругами 12 мая. Они связали себя узами брака и обвенчались в украинском городе Тернополь — на Родине невесты.

Фото из официальной группы Логинова «ВКонтакте»

Фото из официальной группы Логинова «ВКонтакте»

В соцсетях бурно обсуждали возможное место знакомства будущих молодоженов. Одна из версий — спортсмены встретили друг друга в 2012 году.

Фото из instagram Екатерины Мошковой

Фото из instagram Екатерины Мошковой

Супругов поздравил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

- Желаю здоровья малышке! Пусть растет на радость папе и маме! В семье биатлонистов и ребенок сможет стать чемпионом. Желаю девочке в будущем повторить и преумножить достижения папы, который является лучшим воспитанником саратовской школы биатлона и ведущим спортсменом российской сборной! — написал чиновник в своем аккаунте соцсети Instagram.

В интернете поклонники спортсменов не смогли сдержать радости и теплых слов.

- Поздравляю родителей с появлением маленькой принцессы! Пусть она возьмет от своих мамы и папы все самое лучшее. Крепкого здоровья маме и малышке, — написала Агния Метелица.

- Умницы. Главное, подарок какой чудесный к началу сезона. Покруче БХГ и золота ОИ. Все у вас будет хорошо с таким солнышком в семье, — присоединилась Елена Кокорева.

Запись о рождении Логиновой-младшей в соцсети «ВКонтакте» на момент публикации насчитывает уже 474 лайка, ее посмотрели свыше 8 тыс. человек.

Граждане присоединяются к поздравлениям также в соцсети Instagram. Правда, снимка дочери Александра в его аккаунте не опубликовано, поэтому россияне оставляют свои поздравления под его последней фотографией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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