2020-02-18T10:31:06+03:00
Спорт

«Мы с сыном никогда не говорим о гонках, ему и так хватает биатлона»: мама чемпиона Александра Логинова сказала, смотрит ли выступления сына

Нина Николаевна пообщалась с корреспондентом «КП-Саратов» после триумфа сына на чемпионате мира
Александр Уриевский
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Александр Логинов завоевал золото чемпионата мира в ИталииАлександр Логинов завоевал золото чемпионата мира в ИталииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мама Александра Логинова Нина Николаевна предупредила корреспондента «КП-Саратов», что обычно Саша просит ее не общаться с журналистами. Так бывало на предыдущих гонках чемпионата мира. На этот раз договоренности такой пока не было. Напомним, сам Александр Логинов перед началом соревнований объявил мораторий на любое общение с журналистами.

Как оказалось, такие правила он иногда просит соблюдать и своих родных.

Нина Николаевна согласилась ответить по телефону буквально на несколько вопросов. При этом чувствовалось, что ей приятно поделиться радостью по случаю побед сына.

- Нина Николаевна, когда смотрите гонки с участием Саши, сильно переживаете?

- Я никогда не смотрю гонки в прямом эфире. Не могу их смотреть. Это уже так сложилось.

- А повторы смотрите?

- Потом, если гонки удачные, смотрю повторы.

- А неудачные?

- Нет, нет, нет! Только удачные.

- Как вам золотой спринт Саши?

- Смотрела в повторе. Что могу сказать, конечно, очень рада, очень счастлива. Вы же видели, знаете предысторию. В принципе, предполагали же по итогам эстафеты, что у него форма неплохая. Поэтому надеялись только что на то, что отстреляет хорошо. А если отстреляет, то была надежда на медаль, естественно.

- А то, что он занял третье место в гонке преследования вчера, это как оцените?

- Я ее смотрела тоже в записи.

- Значит, удачная?

- Считаю, что, конечно, удачная гонка. Любая медаль на чемпионате мире, считаю, что это очень хорошо. Опять же, учитывая, как он подходил к этому чемпионату, какая форма у него была — непростая. Так что это очень хороший результат.

- Вы после этих гонок общались с Сашей?

- Да, конечно, общались и общаемся. Мы каждый день на связи.

- Обсудили гонки?

- Нет, мы никогда их не обсуждаем. У нас такая договоренность, что … Он мне сказал, что биатлона ему хватает там, а в семье — это только наши, семейные разговоры. Мы стараемся вообще как можно меньше говорить о биатлоне.

Напомним, Александр Логинов ранее выступал за Саратовскую область, но впоследствии перешел в Тюмень. Кроме того, с ноября 2014 года он был на два года дисквалифицирован после допингового скандала.

В субботу, 15 февраля, биатлонист завоевал золотую медаль в итальянском Антхольце, а вчера — бронзу в гонке преследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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