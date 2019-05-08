Александр Логинов женится на украинской биатлонистке
Лидер сборной России по биатлону, саратовец Александр Логинов женится.
Мать спортсмена Нина Николаевна подтвердила «КП-Саратов» эту информацию, отметив, что дату радостного события они пока не оглашают.
Избранницей 27-летнего Александра Логинова стала 24-летняя украинская биатлонистка Мария Кручова. Известно, что молодые люди встречаются уже несколько лет, но не стремились афишировать свои отношения, а теперь решили их узаконить.
Александр Логинов и Мария Кручова. Фото из Instagram Марии Кручовой
Государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев заявил, что Мария Кручова намерена завершить спортивную карьеру и сосредоточиться на личной жизни.
Мария Кручова. Фото со страницы Марии Кручовой «ВКонтакте»
Девушка добилась победы в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году и стала третьей в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU этого сезона, где она выступала в паре с Виталием Трушем. Кроме того, Мария Кручова заняла 73-е место в спринтерской гонке этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.
Мария Кручова. Фото со страницы Марии Кручовой «ВКонтакте»
Достижения Александра Логинова заметнее — он трехкратный призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. В настоящее время он занимает второе место зачета Кубка мира.
Ранее Александр Логинов уже был женат. 7 июня 2014 года он вступил в брак с биатлонисткой Маргаритой Яростовой. Сейчас их союз распался.
Александр Логинов — уроженец Саратова, но в настоящее время выступает за Ханты-Мансийск.
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ИСТОЧНИК KP.RU