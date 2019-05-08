2019-05-08T12:11:22+03:00
Спорт

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке

Дата свадьбы пока держится в секрете
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Александр Логинов и Мария Кручова. Фото из Instagram Марии КручовойАлександр Логинов и Мария Кручова. Фото из Instagram Марии Кручовой
Изменить размер текста:

Лидер сборной России по биатлону, саратовец Александр Логинов женится.

Мать спортсмена Нина Николаевна подтвердила «КП-Саратов» эту информацию, отметив, что дату радостного события они пока не оглашают.

Избранницей 27-летнего Александра Логинова стала 24-летняя украинская биатлонистка Мария Кручова. Известно, что молодые люди встречаются уже несколько лет, но не стремились афишировать свои отношения, а теперь решили их узаконить.

Александр Логинов и Мария Кручова. Фото из Instagram Марии Кручовой

Александр Логинов и Мария Кручова. Фото из Instagram Марии Кручовой

Государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев заявил, что Мария Кручова намерена завершить спортивную карьеру и сосредоточиться на личной жизни.

Мария Кручова. Фото со страницы Марии Кручовой «ВКонтакте»

Мария Кручова. Фото со страницы Марии Кручовой «ВКонтакте»

Девушка добилась победы в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году и стала третьей в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU этого сезона, где она выступала в паре с Виталием Трушем. Кроме того, Мария Кручова заняла 73-е место в спринтерской гонке этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Мария Кручова. Фото со страницы Марии Кручовой «ВКонтакте»

Мария Кручова. Фото со страницы Марии Кручовой «ВКонтакте»

Достижения Александра Логинова заметнее — он трехкратный призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. В настоящее время он занимает второе место зачета Кубка мира.

Ранее Александр Логинов уже был женат. 7 июня 2014 года он вступил в брак с биатлонисткой Маргаритой Яростовой. Сейчас их союз распался.

Александр Логинов — уроженец Саратова, но в настоящее время выступает за Ханты-Мансийск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Биатлонист из Саратова Александр Логинов выиграл этап Кубка мира

Соревнования проходят в немецком Оберхофе

(подробнее)

Александр Логинов выиграл чемпионат России по биатлону

Летние гонки прошли в Тюмени

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сумасшедший камбэк: "Ливерпуль" выходит в финал Лиги Чемпионов, отыграв три мяча у "Барселоны"
После поражения 3:0 от "Барселоны", "Ливерпуль" смог забить четыре мяча и не пропустить ни одного на Энфилде. А каталонцы вылетают из Лиги Чемпионов, приехав в Англию фаворитами
Новости 24
Сенатор купил боксерский ринг для спортсменов Петровска
В Алгае рабочие трудились без инструктажа
В Саратовской области появятся саженцы из Польши
В госпитале для ветеранов войн чествовали участников Великой Отечественной войны
Депутаты саратовской облдумы посоревновались, кто кого переорет
В Саратове встали трамваи маршрута №11
В Саратове возложили цветы мемориалу воинам-водителям
Жители Заводского района остались без воды из-за рухнувшего дерева
Депутаты потребовали озвучить зарплату вице-губернаторов саратовского правительства
На повороте в Сосновку столкнулись две легковушки
Юлия Литневская: Очень важно, что мы помним
Саратовцы увидят картины ветерана-художника
Школы Федоровского района вернули долг за еду в 166 тыс. рублей
Более 5000 тонн КГО поступило на мусороперерабатывающие комплексы за прошедшую неделю
Без воды остались несколько домов в Заводском районе
У прокуратуры не нашлось вопросов к изменению Устава Саратовской области
Под Саратов водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком
В Саратове женщин научат шутить
Салют на День Победы в Саратове прогремит в 22 часа
Депутаты Саратовской облдумы заинтересовались деньгами на новые должности в правительстве
Житель Дергачей заплатил 10 тыс. рублей за свой язык
Двое челябинцев получили срок за гоп-стоп на саратовской трассе
Панков поделился с ветеранами на Параде Победы своими стихами
Саратовец получил срок за грабеж в подворотне
В Петровске возле детского сада поставили светофоры
В Саратове прошел Парад в честь Дня Победы
В школах Калининского района дети не могли полноценно заниматься физкультурой