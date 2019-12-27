Дедушка, бабушка и внук сгорели в машине после ДТП на трассе под Саратовом

Вечером 27 декабря на трассе в Саратовской области произошло крупное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, в Аткарском районе в 17:50 столкнулись Daewoo Nexia и грузовая «Газель». Авария произошла на 223-м км трассы Тамбов – Саратов.

На трассе столкнулись Daewoo Nexia и грузовая «Газель». Фото Саратоваской областной службы спасения

Легковым автомобилем управлял 53-летний мужчина. За рулем грузовика ГАЗ-3302 сидел 43-летний водитель.

После столкновения обе машины загорелись, огонь полностью их уничтожил. В иномарке погибли водитель, пассажирка и пятилетний ребенок. В ГИБДД пояснили, что это были бабушка, дедушка и их внук.

В сгоревшей машине погибли бабушка, дедушка и внук. Фото ГИБДД по Саратовской области

Водитель «Газели» был госпитализирован.

По предварительной версии, именно водитель Daewoo Nexia допустил столкновение. Остальные обстоятельства аварии сейчас устанавливаются сотрудниками ГИБДД, полиции. На месте работают областные спасатели, пожарные, врачи «скорой помощи» и Центра медицины катастроф.

На месте работают спасатели, пожарные, ДПС, полиция, медики. Фото ГИБДД по Саратовской области

Напомним, накануне на этой трассе произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. Там пострадал один из водителей. Также насмерть был сбит бык.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/752245" frameborder="0"></iframe> Три человека погибли в ДТП под Саратовом 27 декабря.Видео ГИБДД по Саратовской области

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