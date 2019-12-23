2019-12-23T08:38:52+03:00
Происшествия

В ДТП под Саратовом пострадали двое взрослых и двое детей

Еще двух человек отпустили после осмотра [фото]
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Стали известны подробности аварии в Саратовском районе, где столкнулись три автомобиля.

Как уточнили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ДТП случилось в 18:30 на 360-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

Там столкнулись автомобили: ВАЗ-21124, ВАЗ-111730 и Kia Rio.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

По предварительной версии, 24-летний водитель «двенадцатой» выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой в попутном направлении, за рулем которой сидел 28-летний мужчина.

После этого автомобиль Kia Rio вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ-111730 «Лада Калина» под управлением 61-летнего водителя.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

В аварии пострадали водитель и три пассажира «Калины», среди которых двое детей: 7-летняя девочка и 3-летний мальчик. Водитель и пассажирка иномарки после осмотра медиками были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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