Двое взрослых и ребенок погибли в горящей машине под Аткарском
Произошло столкновение легковушки с «Газелью»
Фото Саратовской областной службы спасения
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На трассе в Аткарском районе Саратовской области столкнулись Daewoo Nexia и грузовая «Газель».
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, при столкновении машины загорелись.
Три человека из легковушки погибли на месте. Это водитель и два пассажира, один из которых ребенок.
45-летний водитель «Газели» госпитализирован.
На месте работают спасатели, бригады «скорой помощи» и Центра медицины катастроф, сотрудники ГИБДД, полиции, пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU