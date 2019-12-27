Двое взрослых и ребенок погибли в горящей машине под Аткарском

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-27T19:01:31+03:00

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На трассе в Аткарском районе Саратовской области столкнулись Daewoo Nexia и грузовая «Газель».

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, при столкновении машины загорелись.

Три человека из легковушки погибли на месте. Это водитель и два пассажира, один из которых ребенок.

45-летний водитель «Газели» госпитализирован.

На месте работают спасатели, бригады «скорой помощи» и Центра медицины катастроф, сотрудники ГИБДД, полиции, пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU