Массовое ДТП с шестью авто и быком под Саратовом. Подробности
ДТП в Саратовской области с быком.
Стали известны подробности массового ДТП в Советском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 372-м км трассы Тамбов — Пенза — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном в 07:15.
По версии Госавтоинспекции, автомобиль Hyundai Creta врезался в быка. От полученных травм животное скончалось.
После этого по трассе проехала «Газель», водитель которой, чтобы избежать столкновения с машиной, свернул. Но в результате маневра фургон вылетел в кювет и перевернулся.
Далее по трассе проехал Chevrolet Lanos, который врезался в автомобиль Hyundai Creta. А потом ВАЗ-2104 врезался в Chevrolet Lanos.
После этого автомобиль Mitsubishi Outlаnder сбил вышедшего из салона водителя отечественной легковушки. Пострадавший был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU