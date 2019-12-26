2019-12-26T13:53:10+03:00
Происшествия

Массовое ДТП с шестью авто и быком под Саратовом. Подробности

Один человек пострадал, один бык погиб
Екатерина Семенова
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ДТП в Саратовской области с быком.

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Стали известны подробности массового ДТП в Советском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 372-м км трассы ТамбовПенза — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном в 07:15.

По версии Госавтоинспекции, автомобиль Hyundai Creta врезался в быка. От полученных травм животное скончалось.

После этого по трассе проехала «Газель», водитель которой, чтобы избежать столкновения с машиной, свернул. Но в результате маневра фургон вылетел в кювет и перевернулся.

Далее по трассе проехал Chevrolet Lanos, который врезался в автомобиль Hyundai Creta. А потом ВАЗ-2104 врезался в Chevrolet Lanos.

После этого автомобиль Mitsubishi Outlаnder сбил вышедшего из салона водителя отечественной легковушки. Пострадавший был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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