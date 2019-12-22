Женщина сгорела в ДТП с тремя легковушками, самосвалом и бензовозом под Саратовом
Авария произошла в Воскресенском районе [видео]
Фото группы "Саратов онлайн"
Изменить размер текста:
В Воскресенском районе Саратовской области на трассе столкнулись пять автомобилей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, это три легковушки и два грузовика (один из них бензовоз, другой – самосвал).
Человек погиб в столкновении пяти машин на трассе под Саратовом.
Один человек погиб. По предварительным данным, это водитель одной из легковушек. Очевидцы сообщают, что это женщина, которая сгорела в машине.
В соцсетях очевидцы делятся видеозаписями с регистраторов.
ДТП под Чардымом.
Крупная авария на трассе под Саратовом.
ИСТОЧНИК KP.RU