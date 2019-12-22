Женщина сгорела в ДТП с тремя легковушками, самосвалом и бензовозом под Саратовом

СЕГОДНЯ 20:37 2019-12-22T20:47:17+03:00

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В Воскресенском районе Саратовской области на трассе столкнулись пять автомобилей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, это три легковушки и два грузовика (один из них бензовоз, другой – самосвал).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/751103" frameborder="0"></iframe> Человек погиб в столкновении пяти машин на трассе под Саратовом.

Один человек погиб. По предварительным данным, это водитель одной из легковушек. Очевидцы сообщают, что это женщина, которая сгорела в машине.

В соцсетях очевидцы делятся видеозаписями с регистраторов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/751104" frameborder="0"></iframe> ДТП под Чардымом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/751102" frameborder="0"></iframe> Крупная авария на трассе под Саратовом.

ИСТОЧНИК KP.RU