2019-12-22T20:47:17+03:00
Происшествия

Женщина сгорела в ДТП с тремя легковушками, самосвалом и бензовозом под Саратовом

Авария произошла в Воскресенском районе [видео]
Екатерина Семенова
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Фото группы "Саратов онлайн"Фото группы "Саратов онлайн"
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В Воскресенском районе Саратовской области на трассе столкнулись пять автомобилей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, это три легковушки и два грузовика (один из них бензовоз, другой – самосвал).

Человек погиб в столкновении пяти машин на трассе под Саратовом.

Один человек погиб. По предварительным данным, это водитель одной из легковушек. Очевидцы сообщают, что это женщина, которая сгорела в машине.

В соцсетях очевидцы делятся видеозаписями с регистраторов.

ДТП под Чардымом.

Крупная авария на трассе под Саратовом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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