2019-12-12T15:04:19+03:00
Происшествия

В Саратовской области мужчина спасся на пожаре и был убит на следующий день в пьяной драке

Его труп пытались выбросить в овраг, но оставили на улице
Екатерина Семенова
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Вольск. Фото группы "Малая родина Вольск"Вольск. Фото группы "Малая родина Вольск"
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Житель Вольска Саратовской области чудом избежал гибели на пожаре и был убит на следующий день.

Подробности череды трагических случайностей стали известны «КП-Саратов» от информированных источников в правоохранительных структурах.

Ранее сообщалось о двух ЧП в Вольске: 8 декабря из-за непотушенной сигареты произошел пожар в частном доме на улице 1-го Мая. Там пострадал 39-летний мужчина, которого госпитализировали с ожогами лица. 10 декабря на улице Полбина был найден труп с тупой травмой головы. По информации СУ СКР региона, тело перевозили двое мужчин, их заметил житель одного из домов, который спугнул злоумышленников, и те бросили свою ношу. Впоследствии было возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый — 17-летний парень.

Оказалось, что два события связаны между собой одной жертвой. Погорелец и убитый — один и тот же человек — 39-летний местный житель Андрей Миронов.

Труп мужчины нашли на улице Полбина Фото: Александр Уриевский

Труп мужчины нашли на улице ПолбинаФото: Александр Уриевский

Когда эксперты начали выяснять причину смерти погибшего на улице Полбина, оказалось, что, кроме травмы головы, у него ожоги и отравление продуктами горения. Также стало известно, что днем ранее у него сгорел дом.

После пожара мужчину госпитализировали в Вольскую ЦРБ, которая находится на улице Львова Роща. Медики оказали ему первую помощь, прокапали лекарства, а затем Миронов категорически отказался оставаться и ушел.

Выяснилось, что он пошел к приятелю, живущему на окраине города, предположительно, на улице 2-я Полевая (около 30 минут пешком от больницы). Там он вместе с приятелем-ровесником и его 17-летним сыном принялись запивать беду погорельца алкоголем.

Улицы 1-го Мая и Полбина на карте

Улицы 1-го Мая и Полбина на карте

Далее следствие примерно восстановило ход событий: вечером 9 декабря хозяин дома отправился спать, его сын и гость остались распивать алкоголь. Через некоторое время мужчина отлучился на улицу, а когда вернулся, прошел в комнату в грязной обуви. Это возмутило юного собутыльника, который ударил гостя по голове. Тот упал и, возможно, обмочился на ковер. После этого молодой человек в припадке ярости избил потерпевшего. Ночью тот был еще жив, но вскоре скончался.

Только на следующий вечер, 10 декабря, отец с сыном решили избавиться от тела. На самодельной конструкции — двое детских санок, между которыми проложена лестница, — они повезли труп в ближайший овраг. Дорога как раз проходила по соседней улице Полбина. Житель одного из домов услышал громкий шум, видимо, салазки громыхали по дороге — вышел с фонариком, чтобы узнать, не пытаются ли к нему во двор проникнуть воры. Тем самым мужчина спугнул злоумышленников, которые бросили труп и разбежались.

Вскоре правоохранители нашли подозреваемых. Примечательно, что отец пытался взять вину на себя, но следователи установили, что он в тот момент спал. Поэтому дело возбуждено в отношении 17-летнего подростка. Сейчас идут допросы, решается вопрос об аресте юноши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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